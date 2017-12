/ Una de las pérdidas del 2017. A siete meses de su muerte, la mujer de Chris Cornell subió un video que grabó hace tres años donde del cantante de Soundgarden y Audioslave junto a su pequeño hijo Christopher hablando sobre las fiestas.Sharing a special Christmas video that Chris made with C 3 years ago for school. While the holidays will never be the same again without Chris, we will always remember his boundless love. Happy Holidays & thank you all for your much needed love and support. - VC pic.twitter.com/XWR2WOwQVn- Chris Cornell (@chriscornell) 22 de diciembre de 2017 "Comparto este video especial de Navidad que Chris hizo con C hace 3 años para la escuela . Si bien las fiestas nunca volverán a ser las mismas, siempre recordaremos su amor. Felices vacaciones y gracias a todos por su amor y apoyo tan necesarios", escribió Vicky a través de la cuenta oficial de Chris Cornell.Leé también Murió Chris Cornell, el cantante de SoundgardenEl músico fue encontrado sin vida el 18 de mayo, en la habitación de un hotel, después de dar un show con Soundgarden en el Fox Theatre de Detroit.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi