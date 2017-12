/ En este 2017 salieron importantes discos de figuras internacionales. En La Viola Web preparamos un listado con algunos de ellos. Participá de la encuesta y votá tu favorito. ¿Cuál es el mejor disco internacional del 2017? Kendrick Lamar - Damn Lorde - Melodrama Dan Auerbach - Waiting on a Song Harry Styles - Harry Styles Liam Gallagher - As you were Queens of the Stone Age - Villains Foo Dighters - Concrete and Gold King Krule - The Ooz Wolf Alice - Visions of a Life LCD Soundsystem - Anerican Dream Lana del Rey - Lust for Life Ryan Adams - Prisoner Noel Gallagher - Who Built the Moon? Creador de encuestas - impulsado por RiddleCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi