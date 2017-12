/ La noticia sacudió al mundo. La muerte de George Michael causó mucha tristeza en el ambiente de la música. Varios de sus colegas lo recordaron en las redes con emotivos mensajes.Fue un ícono de la música de los '80, con millones de discos vendidos en todo el mundo . Nacido en 1963, en Londres, empezó como DJ, hasta que formó Wham! , junto a Andrew Ridgeley , en 1981. Con el grupo tuvo un ascenso meteórico, a fuerza de canciones que se hicieron muy populares.Leé también Murió George Michael" Wake Me Up Before You Go-Go ", " Freedom" y " Faith ", fueron tres los hits más conocidos que dio el artista, en forma solista y con Wham!, durante su carrera. Su último lanzamiento había sido Symphonica en 2014 y, según su representante, Michael estaba trabajando en un nuevo disco antes de morir. A principios de septiembre se conoció un tema inédito del artista, " Fantasy ", que fue producido por Nile Rodgers.Leé también Salió el video de "Fantasy" de George MichaelCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi