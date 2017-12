A poco menos de 24 horas para la noche buena, es bueno recordar que hemos realizado análisis post electorales de los estados Amazonas y Anzoátegui. Hoy nos permitiremos realizarlo del estado Apure. En la medida de lo posible, trataremos en lo que resta de año y comienzos de 2018 de culminarlos, ya que hay algunas reflexiones y temas que es necesario profundizar, ya que preocupan algunas decisiones que afectan el rumbo y la direccionalidad de nuestro proceso revolucionario en Venezuela Pero volviendo al tema del estado Apure, y a los fines de recordar, el padrón electoral de dicho estado, es de 334.268 electores y electoras. En las elecciones regionales donde se reeligió al coronel (r) Ramón Carrizalez Rengifo del PSUV/GPP como gobernador de dicha entidad federal el pasado 15 de octubre, la abstención se ubicó en 39,88%. En estas elecciones municipales, dejaron de votar 152.811 electores y electoras, lo que se tradujo en una abstención de 45,72%.Asimismo, el chavismo en los comicios regionales de octubre, obtuvo el triunfo en los siete municipios que conforman la geografía apureña, reafirmando la hegemonía del chavismo en la referida entidad federal de nuestro llano.Previa a la realización de los comicios municipales del pasado 10 de diciembre, la correlación de fuerzas en Apure era que los siete municipios de dicho estado estaban regidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), recordando que el municipio Paéz, que había sido ganado por Voluntad Popular en el año 2013, posteriormente fue recuperado por el PSUV ya que en el año 2015 por el mes de febrero, el Concejo Municipal de la mencionada localidad declaró la falta absoluta de la entonces alcaldesa Lumay Barreto, por abandono de sus funciones.En el caso de Apure, se cumplió mi pronóstico de la ganancia de todos los municipios de dicha entidad federal, porque en los llanos el chavismo está sólido y muy fuerte. Sin embargo, no se puede ignorar que el estado Apure sufre los embates del narcotráfico, del contrabando de combustible, contrabando de extracción, la presencia de focos guerrilleros y de paramilitarismo en la zona, además de la delincuencia binacional y común en la frontera.Asimismo, una nueva realidad que deberá afrontar dicha entidad federal es la eliminación del Distrito Metropolitano del Alto Apure, conformado por los municipios Paéz y Rómulo Gallegos. Algunos opinadores han señalado de que se quiere acabar con el legado de Chávez puesto que el promovió la creación de la referida entidad, pero es bueno recordar también que en la propuesta de reforma constitucional planteada por el mismo Comandante en el año 2007, se planteaba la eliminación de los Distritos Metropolitanos de Caracas y el Alto Apure, pues ambos constituían cascarones vacíos, no cumplir la verdadera finalidad para las que habían sido creadas y haber solapamiento de las funciones de otras entidades de similar naturales. De ahí que la Asamblea Nacional Constituyente, como rectora del pasado proceso comicial municipal del pasado 10-D no incluyó a las referidas entidades en las pasadas elecciones municipales.Incluso las implicaciones jurídicas y políticas de la reforma constitucional y una Asamblea Nacional Constituyente no son las mismas, puesto que la reforma es la adición o modificación de artículos de nuestro texto constitucional que no afecte su estructura fundamental. La ANC puede refundar los poderes públicos del Estado, redactar un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución.E indudablemente, las circunstancias y la fase cumplida por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 no son las mismas de esta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, aunque haya muchas cosas que criticarle. Pero no es menos cierto que las actuales circunstancias que vive el país es de una situación de asedio y verdadera guerra, que obliga a la adopción de medidas de carácter no convencional.Sin embargo, y a pesar de todo este contexto, el estado Apure cumplió con creces la tarea en las pasadas elecciones municipales, y vaya desde aquí nuestras felicitaciones por ello.¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!¡Independencia y Patria Socialista!¡Viviremos y Venceremos!¡Hasta la Victoria Siempre!

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Monitor McAllen //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi