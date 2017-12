Debo preguntarme, en este momento de la natividad del poeta Jesús, por qué los venezolanos, los latinoamericanos, no tenemos nuestro propio internet , lo que es una herramienta importante para el desarrollo de cualquier área de las que hemos definido.Tenemos desarrolladores venezolanos, cubanos, ecuatorianos, argentinos, brasileños chilenos y quien sabe cuántos más, por lo que es vital volver a preguntarse cuál es la razón por la que los latinoamericanos no tenemos nuestra propia red internet No debemos olvidar, jamás, que la internet fue un desarrollo militar de EE.UU destinado a controlar, como de hecho lo viene haciendo, no solo a su población, sino al resto del mundo, porque genera una dependencia alrededor del concepto de la verdad, de una verdad manejada por ese concepto de nación predestinada a ser la que controle al mundo porque, presuntamente Dios se los dijo.En verdad, los primeros mentirosos en el mundo son los ingleses, con esa mentira de la divinidad y de un reinado farsante que emboba a los ciudadanos de Inglaterra , que les hace creer, en verdad, que la sangre que corre por sus venas es azul y esa mentira de la divinidad y predestinación la llevaron al norte del continente de América, el mismo habitado por los indígenas.No me voy a preocupar por los ingleses, porque ellos deben preocuparse por sus problemas dentro de la coba o mentira de eso que llaman reinado –una mentira bien fabricada-, más bien hay que preguntarse las razones por las cuales una nación entera, sigue consumiendo una mentira histórica, basada en las letras de escritores fantásticos, que fueron capaces de hacer creer imágenes que nunca existieron.¡La vaina no es fácilEso lo saben los poderosos del dinero, que no creen, absolutamente en reyes, reinas, reinados, príncipes, princesas, condes, vizcondes ni pajes, pero les vende a los tontos que por detrás o tras las cortinas financian para que gobiernenEn realidad, los dueños de las grandes riquezas mundiales lo que han hecho es pagar muy bien, demasiado bien, a expertos para continuar con la magia de la mentira en la que han tenido a los pueblos del mundo.Todo lo que estamos viendo en estos momentos, no solo contra Venezuela , sino que lo apreciamos en Brasil, Argentina, Honduras, Colombia, Cuba, Palestina, Irák, Siria, Afganistán, Yemen y otras tantas cosas, son simples órdenes que se cumplen. Si las personas analizaran las cosas –las tienen embebidas con la moda, la farándula, las telenovelas, el deporte mundial, el cine y otras cosas- el mundo podría comenzar a cambiar, pero es puro gamelote, porque la gente ni lee, ni piensa, viene siendo preparada para repetir cosas, aunque no compruebe nada y no sólo eso, sino repetir cosas que el imperio de los millonarios quiere que los tontos de capirote (así es como ellos ven a los pendejos de abajo) repitan l que ellos quieren que repitan,Simplemente por eso, es que tenemos a países gobernados por malandros que consideran que despojar, robar como lo hacen los de arriba, es un asunto meramente normal, por eso es que hacen lo que hacen. Claro, hay un problema terrible espiritual en todo ello y es que nunca descansan, no duermen tranquilos, tienen pesadillas, viven intranquilos y, al final, asediados por la verdad,

Sarkis Mohsen

