/ La oportunidad que Uruguay tiene por delante sigue siendo enorme, pero debe advertirse que al cierre del año el desánimo de quienes deben llevarla adelante desde la producción de alimentos es cada vez mayor. Es una situación bastante generalizada. Y que en esta semana tuvo una andanada de datos oficiales que confirman que el rumbo debe ser modificado. El ánimo es de preocupación entre los ganaderos que vieron como los precios en el final del año se cayeron por un paro que llegó en el momento de más oferta y menos lluvias. Es más grave entre los agricultores que vienen bajando la superficie sembrada de todo lo que no sea soja. Y tuvieron una desastrosa zafra de cultivos de invierno. No escapan los tamberos que tienen deudas que han subido más de 20% respecto al año pasado. Y menos los arroceros que usan riego, diferencian el producto y obtienen de los rendimientos más altos del mundo, pero no pueden con los costos y se están yendo en fila rumbo a Paraguay. El Producto Bruto del Agro va rumbo a su quinto año consecutivo de crecer menos de 1% y en 2018, según las estimaciones oficiales, el crecimiento será 0,01%. O sea, cero.La vaca no gana pero da pelea. La pecuaria crece. Pero los datos de la agricultura son contundentes, no hay excepciones, todo en baja.Vayamos a los números oficiales: crecimiento de PBI agropecuario de 2014 a la fecha nunca llegó al 1% por año y el dato más alto numéricamente fue la caída de 0,94% en 2015. Proyección para 2018, crecimiento de 0,01%, o sea cero.Si eso se desglosa, la ganadería crece los cinco años, pero la proyección 2018 es el menor de la serie, con 0,91%. Agricultura y silvicultura caen cinco años seguidos, de 2014 a 2018, con un descenso en 2017 y 2018 casi idéntico: 1,37 y 1,35%.La perspectiva de producción física 2017/18 en la agricultura es deprimente: trigo -25%, cebada -38%, maíz -21%, soja -14%, arroz -12% y sorgo -10%. En el caso del trigo la trayectoria es en picada: se produjo en esta cosecha menos de la mitad que dos años atrás, y se prolonga una lógica de reducción imparable de área, que ya puede adelantarse si nada cambia continuará en 2018. Esto significa un drenaje permanente no solo de productores, principalmente pequeños y mediano sino también de trabajadores. Proyectando las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el agro probablemente perderá 8.000 puestos de trabajo este año.El agro uruguayo funciona con costos europeos pero sin los subsidios europeos. Con un costo de energía mucho más alto que en EEUU, y sin los subsidios que dan una red de contención a los estadounidenses. Y compiten con los de los países vecinos pagando un sobrecosto de precios de energía sobre el que no tienen responsabilidad alguna. Pero además en los otros tres países del Mercosur la mayoría de los productores tienen una sensación de cercanía con los gobiernos que no es la que predomina hoy en Uruguay.El país va con un crecimiento dual, acelerado en el consumo y frenando en el sector que genera las exportaciones y los alimentos para el mercado interno. No es un problema del agro, es también de la industria y de cualquiera que exporte.El agro está haciendo esfuerzos ingentes por seguir creciendo y exportando. Empezó a vender lana con trazabilidad, hace acuerdos con China que aumentan costos pero siembran esperanzas y es el responsable de que las exportaciones crezcan este año, pero es muy difícil que prolongue el crecimiento más allá de los niveles actuales.El dólar es un componente ineludible del precio de quienes exportan. Y el dólar actual tiene un valor menor al de hace dos años. Idéntico al de agosto de 2015. Algo debe hacerse para compensar una inflación de 17% que ha tenido como contrapartida un dólar que amagó a acompañar la inflación y amortiguar la baja de las materias primas, pero que tras ubicarse por arriba de los $ 30 en el primer semestre de 2016 volvió a los $ 28 hasta el presente. En Australia y Nueva Zelanda la moneda se mueve compensando la trayectoria de las materias primas y la inflación es 2%. Si eso pasara aquí, aun pagando fletes más largos para muchas exportaciones y aranceles más elevados, las agroindustrias se pondrían a tiro.Si nada cambia Uruguay se volverá importador de trigo en poco tiempo más, el área arrocera empezará a bajar aceleradamente y en otros sectores aunque el retroceso no sea tan dramático, se estará perdiendo una oportunidad enorme en base al prestigio que ha alcanzado la marca país.Apenas por no dar un dólar equilibrado de acuerdo a los criterios del FMI, o que sea capaz de seguir la trayectoria de la inflación, o por no dar precios de la energía similares a los de los países vecinos. Es necesario un diálogo urgente y un shock de expectativas, para lo que no se precisa demasiado, simplemente paridad en energía con los vecinos o paridad entre dólar e inflación. Más allá de que los muy malos resultados de la zafra de cultivos de invierno muestra los efectos nocivos del invierno con menos frío en mucho tiempo, también confirma incontrastablemente que hay que desandar urgentemente un camino que va desarmando a la agricultura y estancando al conjunto del sector agroexportador por razones exógenas a los genuinos esfuerzos que el sector hace. Una película que ya vimos y que merece esta vez tener un final distinto.O una señal desde la energía o una señal desde el dólar, que bastaría con que hubiese mantenido su precio constante durante los últimos dos años para que el agro estuviese pensando en cómo invertir y crecer lo más posible. Pero dos caídas en términos nominales hacen muy difícil mirar el futuro pensando en invertir.