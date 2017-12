/ Cuando el embajador Elbio Roselli brinde, el próximo 31 de diciembre, podrá respirar tranquilo por primera vez en dos años pues ninguna crisis internacional lo obligará a atar el nudo de una corbata con premura.El camino hacia la participación del órgano de seguridad de Naciones Unidas comenzó mucho antes que el país asumiera su asiento como miembro no permanente e implicó un intenso trabajo diplomático. El esfuerzo de Roselli y del embajador José Luis Cancela (exvicecanciller), entre otros, llevó a que el 1 de enero de 2016 Uruguay volviera a la mesa chica que vela por la paz y seguridad internacional.El tamaño desafío se hizo patente pocas horas después que la misión uruguaya estrenara su primera presidencia en el organismo. De buenas a primeras, al representante uruguayo le tocó salir a condenar un ensayo armamentístico norcoreano.Desde esos primeros días de enero hasta las últimas horas de este año, Uruguay marcó su postura frente a los más diversos temas de la agenda de seguridad global. "Lo hicimos con mucha fuerza y quebrando muchas de las costumbres que había en el Consejo de Seguridad ", dijo Roselli a El Observador.Cuál es el impacto sobre la realidad es difícil de aventurar. El embajador uruguayo tiene claro que "del otro lado de la primera avenida hay una cosa que se llama mundo" y que, muchas veces, los diplomáticos que trabajan en el "submundo" del edificio de Naciones Unidas en Nueva York no son capaces de salir de su "nube".Pero, en ocasiones concretas, los diplomáticos si pueden ver de forma tangible el fruto de su trabajo.Los logros El impacto real más importante de la participación uruguaya en el Consejo de Seguridad que Roselli no duda en señalar fue "acompañar" el proceso de paz en Colombia. En conjunto con el Reino Unido, Uruguay fue uno de los países que trabajó para que el organismo facilitara el proceso que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían decido emprender.Durante la segunda presidencia de Uruguay, en mayo de 2017, todo el Consejo hizo una visita a Colombia que marcó un punto de inflexión para la resolución del conflicto. "Que el Consejo de Seguridad estuviera en Bogotá hablando con el gobierno y la guerrilla sacudió el panorama", dijo Roselli.La llegada del Consejo de Seguridad ayudó a disminuir el temor que conlleva este tipo de movimientos, sobre todo cuando aún no se había procedido al proceso de desarme. "El proyecto era irreversible. No había marcha atrás", valoró Roselli sobre el aporte del organismo.Otro aspecto destacable de la gestión uruguaya fue la aprobación de la resolución 2286, la primera decisión redactada por Uruguay en la historia del organismo, que apuntó a proteger las instalaciones y el personal hospitalario en zonas de conflictos armados con un cuerpo normativo "más fuerte". La determinación apuntó a la rendición de cuentas pero no logró establecer mecanismos de investigación que será el próximo paso.Un tercer punto de sensible trascendencia de la gestión uruguaya está vinculado con aspectos de funcionamiento del organismo. La delegación uruguaya insistió de forma permanente en la transparencia y rompió con una práctica instalada de discutir por lo bajo y resolver por fuera de la mesa redonda."El Consejo tenía la tradición de hacer sesiones informativas donde se presentaba un informe y luego se hacían consultas informales en el cuartito de al lado. Nosotros rompimos con eso. No entendíamos porque se encerraban en un cuarto en lugar de explicar a la membresía cuáles son las posiciones, sobre todo cuando los países que votaron a los miembros no permanentes tienen derecho a saber lo que opinan", dijo Roselli.Por eso Uruguay comenzó a insistir de manera sistemática en llevar la discusión a su ámbito correspondiente y sobre cada tema, en cada instancia posible, planteó su postura (ver recuadros abajo).La ruptura con el formato de trabajo tradicional generó malestar de algunos miembros que intentaron evitar ese camino. "Nos consta que quisieron que no habláramos", dijo Roselli. Pero, tal como reconoce el diplomático uruguayo, "no hay ninguna disposición que obligue a callarse e ir al cuarto de al lado".El gobierno uruguayo tuvo de aliado a Venezuela , Bolivia y Kazajstán en algunas ocasiones. Pero en general transitó ese camino en soledad salvo cuando la provocación del debate no dejaba más remedio que abrir la discusión para el registro."Ahora tenemos como aliado en las reuniones abiertas a Estados Unidos porque están en una lucha muy fuerte con Rusia quieren ponerlo bajo las cámaras. La forma de hacer eso es yendo a reuniones abiertas", dijo.Las duras Tener la palabra y un voto en el Consejo de Seguridad significa meterse en una cantidad de temas que pueden comprometer las relaciones con países amigos. Ese era el peligro que algunos señalaban cuando surgió la candidatura de Uruguay.Sin embargo, el gobierno se mantuvo apegado a sus principios y no sufrió represalias, dijo Roselli. Pero eso no impidió que hubiera momentos particularmente duros.Uno de ellos fue la presión que Israel ejerció a partir del apoyo que el gobierno de Tabaré Vázquez otorgó para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la resolución 2334 que exige el cese "inmediato" y "completo" de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este.Aunque el voto uruguayo fue consistente con su posición histórica sobre la ocupación, la presión israelí se hizo sentir en Nueva York, Montevideo y Jerusalén."No gustó para nada. Pero también hay que decir que el embajador (Danny) Danon -representante israelí ante la ONU- llamó muchas más veces para agradecer. Por ejemplo, cuando dijimos que es una vergüenza que la Autoridad Palestina siga pagando subsidios (a familias de mártires y prisioneros) o cuando cuestionamos el funcionamiento la misión de paz para el Líbano (Unifil), porque consta que Hezbollah da vueltas por el sur de ese país", señaló Roselli.Otro momento de particular dificultad para la misión uruguaya fue cuando Estados Unidos intentó imponer la crisis venezolana como tema del consejo, durante la segunda presidencia de Uruguay. La iniciativa estadounidense no prosperó, entre otras razones, por la negativa uruguaya que argumentó que el tema ya estaba en manos de organizaciones regionales. Uruguay también salió al cruce del gobierno de Trump por sus recientes anuncios sobre el reconocimiento de Jerusalén.Para cuando la misión uruguaya se despida del consejo seguirá sin haber una solución consensuada para Corea del Norte ni para Siria, y otras catástrofes humanitarias como Yemen aún serán invisibles. Es que, tal como concluye el embajador uruguayo, "el poder es la frontera final de la aplicación del derecho internacional". Y eso también quedó claro en los últimos dos años.La voz de Uruguay sobre los diferentes conflictos COLOMBIA Un hito de la segunda presidencia de Uruguay en el Consejo de Seguridad (mayo de 2017) fue la misión que organizó junto al Reino Unido a ese país para mantener contacto con el gobierno, las FARC y la sociedad civil en apoyo al proceso de paz. Durante la primera presidencia de Uruguay, en enero de 2016, se había aprobado la Resolución 2261, por la que se estableció una misión de Naciones Unidas para participar por un período de 12 meses como componente internacional y coordinadora del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (MMV) del acuerdo de paz.VENEZUELA Durante la segunda presidencia de Uruguay en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos prmovió el tratamiento de la crisis venezolana a puertas cerradas en el órgano de seguridad colectiva. El gobierno uruguayo argumentó que la crisis venezolana no era un tema que estuviera planteado en la agenda del Consejo de Seguridad y señaló que es mejor que el tema siga en la órbita de las organizaciones regionales porque conocen mejor "las sensibilidades" que están en juego.BOSNIA La misión uruguaya en el Consejo de Seguridad reafirmó el apoyo del país a la unidad, la integridad territorial y la soberanía de Bosnia Herzegovina. Sin embargo, reconoció que las autoridades de ese país necesitan seguir avanzando en los compromisos asumidos para lograr estabilidad e integración social.KOSOVO Uruguay no reconoce a Kosovo y eso lo dejó claro en el Consejo, al expresar que mantiene como posición de principios el respeto por la soberanía y la integridad territorial de Serbia. Sin embargo, abogó por el diálogo entre Belgrado y Pristina -facilitado por la Unión Europea- para que la tensión no escale en la región.SIRIA El conflicto sirio fue uno de los temas centrales en el organismo. Uruguay acompañó varias resoluciones -que fueron, en general, vetadas por Rusia - para implementar soluciones políticas. Condenó el uso de armas químicas, pidió que se investigara para determinar responsabilidad de las acciones y abogó por la protección de los civiles.IRAQ La victoria territorial del ejército iraquí sobre el Estado Islámico fue motivo de celebración por parte de la diplomacia uruguaya. Pero ese apenas es el primer paso hacia la reconstrucción del país: ahora el gobierno iraquí debe trabajar en el retorno de los desplazados y asegurar la coexistencia étnica, opinó Uruguay.AFGANISTÁN A pesar de reconocer los avances para la estabilidad e institucionalización en ese país, Uruguay señaló que se requiere avanzar para lograr la paz entre el gobierno afgano y los talibanes. La diplomacia uruguaya entiende que eso solo se puede lograr mediante diálogo directo entre las partes.MYANMAR Los representantes uruguayos abogaron por la protección de los derechos de los rohinyá, una minoría musulmana que habita en ese país y que ha iniciado una nueva crisis de refugiados en Bangladesh. Uruguay cree que el gobierno de Myanmar debe asumir su responsabilidad en este tema.COREA DEL NORTE El gobierno fue muy crítico de las políticas que desarrolla Corea del Norte en dos sentidos: por un lado denunció la falta de cumplimiento de ese país con los Derechos Humanos y alertó sobre la crítica situación humanitaria y, por otro lado, condenó las sucesivas pruebas balísticas desarrolladas por la administración de Kim Jong-Un en su afán de lograr capacidad nuclear.ISRAEL/PALESTINA El conflicto palestino-israelí es un tema recurrente en el Consejo de Seguridad desde hace 70 años. En cada intervención, la delegación uruguaya dejó claro que ambas partes debían hacer esfuerzos por volver a la mesa de negociación. Uruguay rechazó la permanencia y expansión de asentamientos, al tiempo que condenó los ataques terroristas de Hamas.SOMALIA Uruguay apoyó la implementación y renovación de un régimen de sanciones que limita la llegada de armas a Somalia y recorta la financiación del grupo terrorista islámico Al-Shabaab. De todas maneras, Uruguay pidió que el Consejo buscara otras opciones para destrabar los conflictos que siguen existiendo en el Cuerno de África.SUDÁN DEL SUR Uruguay reclamó acciones concretas que conduzcan hacia una resolución del conflicto en Sudán del Sur, que lleva cinco años, entre el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán y el gobierno. Uruguay exigió que el gobierno de Sudán del Sur corte con las restricciones para la misión de paz y solucione la crisis humanitaria que enfrentan sus civiles.BURUNDI La misión uruguaya expresó su preocupación por la situación política, humanitaria y de los derechos humanos en Burundi, que está en un conflicto civil entre fuerzas opositoras y el gobierno que va para tres años. Uruguay subrayó la importancia de que colaboren en el proceso de paz los organismos regionales y que el gobierno colabore con ACNUR.REPÚBLICA CENTROAFRICANA El gobierno manifestó su preocupación por la persistencia de los enfrentamientos entre grupos armados en este país y por los ataques dirigidos contra la población civil de comunidades específicas, el personal de mantenimiento de la paz y los trabajadores humanitarios. Llamó a la comunidad internacional a apoyar la labor del gobierno.CONGO Uruguay expresó su preocupación por el hecho de que el consenso logrado entre los principales actores políticos a fines de 2016 se esté erosionando y alertó que esto afecta la situación de seguridad, humanitaria y derechos humanos. Los representantes uruguayos marcaron su descontento con la reducción de la misión de paz en ese país.LIBERIA La misión de paz en Liberia está próxima a culminar. Uruguay felicitó a ese país por los pasos dados para retomar el camino de la estabilidad. Sin embargo, subrayó que observa con particular preocupación la situación de los derechos humanos y la pervivencia de prácticas tradicionales nocivas tales como la mutilación genital femenina.MALÍ La diplomacia uruguaya marcó la necesidad de reforzar la misión de paz en Malí a los efectos de que puedan cumplir con su mandato con las garantías necesarias. También le solicitó al gobierno asumir el liderazgo que le corresponde para avanzar en el proceso de paz, mejorar la situación humanitaria e investigar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.LIBIA Uruguay cree que el Consejo debe continuar brindando su apoyo al primer ministro Serraj para cumplir con el Acuerdo Político Libio y resolver el conflicto interno. En este sentido, apoyó la propuesta de Francia para un llamado a elecciones en ese país en 2018. Los diplomáticos uruguayos advirtieron sobre la grave situación de los migrantes que usan ese país como lugar de tránsito Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi