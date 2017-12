/ Es probable que el nombre Steven Soderbergh por sí solo no le diga nada. Pero también es probable que haya visto algunas de las películas que dirigió, guionó y produjo. Tal vez alguna de la trilogía La gran estafa o el oscarizado drama Erin Brockovich protagonizado por Julia Roberts. O, tal vez, vio la biografía en dos partes sobre el Che Guevara o la comedia Magic Mike .Todo eso es responsabilidad de Soderbergh que, en 2013, decidió retirarse del cine. Hasta que un guión, escrito por una tal Rebecca Blunt, lo convenció de volver. El misterio es que nadie sabe quién es Blunt. Algunos sospechan que es un seudónimo del director, que ya ha usado ese recurso en sus películas, o de su esposa. Otros dicen que es una persona real. Pero lo cierto es que su guión -y el producto final- Logan Lucky es uno de los filmes más divertidos del 2017 que se despide.Si bien no llegó a los cines locales, el miércoles 27 Netflix estrena la película. Logan Lucky está protagonizada por Channing Tatum, un actor que ha demostrado que -además de los abdominales marcados y el biotipo de héroe de acción- también puede aportar un plus a sus personajes. Así lo prueban sus contrataciones de parte de directores como Quentin Tarantino, los hermanos Coen y Soderbergh.Junto a él está Adam Driver, uno de los actores más completos del cine actual, capaz de ser en un mismo año el villano principal de Star Wars , encarnar a un chofer de ómnibus poeta en Paterson - del director independiente Jim Jarmusch- y de actuar en esta comedia.Ambos encarnan a los hermanos Logan, dos fracasados que viven en el Estados Unidos profundo, ese que las películas no suelen mostrar. Tatum es Jimmy, un fallido deportista al que acaban de echar de su trabajo como albañil en un autódromo. Driver es Clyde, un barman manco que perdió su extremidad en Afganistán.Jimmy decide vengarse de sus exempleadores robando el autódromo durante la carrera de Nascar; considerada la más importante del año y en la que se manejan millones de dólares en compras y apuestas. Para esa tarea recluta a su hermano y allí comienza la elaboración de un plan tan milimétrico como divertido y que se convierte en pieza clave de la película.La pista recoge sus ganancias en una sola bóveda, a la que el dinero llega gracias a una serie de tubos neumáticos. Los Logan y sus acompañantes tienen que llegar hasta ella, para lo que recurrirán a todos los trucos disponibles en su arsenal.A diferencia de La Gran Estafa -con la que comparte director- en Logan Lucky no hay trajes elegantes, casinos lujosos ni tecnología de punta. Estos son hombres y mujer es rústicos (pero con experiencia criminal), que se arreglan con lo que tienen a mano.Y lo que tienen a mano es a Joe Bang. Desde 2006 lo habitual es ver al actor Daniel Craig con el smoking y el martini de James Bond. Aquí está teñido de rubio platinado, cubierto de tatuajes y con un acento hilarante; es uno de los mejores personajes de una película cubierta de caras conocidas como la de Katie Holmes y Hilary Swank.A los personajes memorables, y la emoción natural que incluye una película de robos a gran escala, se le suman momentos y frases memorables. La película puede jactarse de incluir el mejor chiste sobre Game of Thrones y su versión literaria, Canción de Hielo y Fuego que se haya hecho hasta ahora. Y esa es solo una de las bromas que contiene en sus dos horas de metraje.Esta joya oculta del cine de 2017 puede disfrutarse tanto en una pantalla grande como en la comodidad del hogar (como será en el caso local, ya que se estrena en un sitio de streaming ), y es muy probable que garantice un buen rato ante el dispositivo elegido.A pesar de su ambientación marcadamente estadounidense, lo inolvidable de los personajes, lo simple (y a la vez complejo) de su trama, y el sentido humor la convierten en una de las mejores formas de cerrar el año a nivel cinematográfico.Destacados Daniel Craig Daniel Craig Logan LuckyEl actual James Bond demuestra sus dotes de comedia en el papel del experto en explosiones Joe Bang.Steven Soderbergh El director mostró lo mucho que lo extrañaba el cine luego de su retiro con esta películaHumor nerd Imagen adelanto del cuarto capítulo de la séptima temporada de Game of Thrones Imagen adelanto del cuarto capítulo de la séptima temporada de Game of ThronesUno de los mejores chistes de la película tiene como víctima a la serie de HBO Game of ThronesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi