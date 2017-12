/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Jane Fonda y Lily Tomlin en "Grace and Frankie". Foto: Melissa Moseley Arranca el año y para muchos, la licencia es sinónimo de entrega al servicio de streaming de preferencia. Para ellos, las novedades de Netflix son bastante prometedoras, porque en enero llegarán las nuevas temporadas de tres de sus buenas y entretenidas series."Lovesick" "Dylan buscaba el amor verdadero y en el camino contrajo clamidia": con esta parte de la sinopsis podría resumirse la serie sobre amor, sexo y amigos que Netflix sacó del anonimato -originalmente se emitió en televisión británica y fue cancelada en su sexto capítulo- para convertirla en una de las más populares de su catálogo.Esta comedia dramática que cuenta con mucha aprobación en Rotten Tomatoes, servirá para arrancar literalmente el año, pues su nuevo ciclo estará en el catálogo desde el 1 de enero. A preparar los pañuelos…RELACIONADAS La revancha de una historia de amor que está fuera de tiempo By EL PAIS La revancha de una historia de amor que está fuera de tiempo "Disjointed" La segunda parte de esta comedia también tendrá su lugar, y a partir del 12 de enero podremos continuar la historia de la activista promarihuana y vendedora de cannabis medicinal, Ruth Whitefeather Feldman, interpretada por la comiquísima Kathy Bates.Para los fanáticos de las sitcoms y de pasarla bien ante la pantalla, es una ficción por demás recomendada.RELACIONADAS Tres razones para ver "Disjointed", la nueva comedia de Chuck Lorre Video Tres razones para ver "Disjointed", la nueva comedia de Chuck Lorre "Grace and Frankie" Otro regreso que promete risas es el de Grace and Frankie , cuya cuarta temporada estará disponible a partir del 19 de enero. Dos mujer es, interpretadas por las geniales Jane Fonda y Lily Tomlin, se alían después de que sus maridos las dejan para estar juntas y se convierten en la dupla perfecta para acompañar el verano.La historia las encuentra lidiando con sus familias y con sus emprendimientos personales, con los que buscan demostrar que a su edad todavía pueden ser productivas, divertidas e imperdibles.Otros lanzamientos que destacan A estas tres novedades se le suma la serie web Comedians in Cars Getting Coffee Collections de Jerry Seinfeld, disponible a partir del 5 de enero; la serie de animé Devilman Crybaby , el mismo día.En cuanto a las películas que se incorporan al catálogo, lo más interesante pasa por la floja pero exitosa película argentina Abzurdah (con China Suárez y Esteban Lamothe, basada en una novela popular), Whiplash: música y obsesión (del director Damien Chazelle que luego se consagraría con La La Land ), y Las sufragistas . La primera llega el 1 de enero al servicio, y las otras dos llegarán el 15.RELACIONADAS Las mujer es y cómo se ganaron sus derechos By EL PAIS "Las sufragistas": Las mujer es y cómo se ganaron sus derechos Una historia juvenil en una densa trama By EL PAIS "Abzurdah": Una historia juvenil en una densa trama Un duelo casi a muerte entre un alumno y su duro profesor By EL PAIS "Whiplash": Un duelo casi a muerte entre un alumno y su duro profesorCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi