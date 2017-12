Cuanta sabiduría encuentro en los momentos más apropiados en los escritos de mi amigo, camarada y hermano José Gregorio Piña. Además de lo potencial de sus conocimientos y de la motivación que me producen José Gregorio, Pasqualina, José Sant Roz, Luis Brito y tantos otros patriotas a los que no se le puede endilgar que reciban bozal de arepa del Gobierno Revolucionario, se conjugan con estos planteamientos los que recibo del pueblo de a pie, de la inteligencia popular y de esa extraordinaria fuente de información que es la calle, de allí como diría Ismael Miranda… "de esa esquina vengo yo"….Inicio este escrito con una formula sencilla, que es el resultado de estudiar "La Economía Real" a través de la lupa del ser humano, del individuo, de nuestro sujeto social formado o deformado como quieran calificarlo o cualificarlo en la realidad geográfica de nuestra golpeada y sentida Venezuela quienes se dedican a tal estudio, esa Economía Real que en este escrito coincidiendo con todos esos estudiosos que en este momento histórico entienden que más allá del concepto clásico científico de la economía hay otra realidad que por lo general ha hecho que los estudiosos de la economía fallemos en nuestras predicciones y es la realidad que plantea al "SER HUMANO" como el centro de los acontecimientos socio-políticos y a la satisfacción de sus necesidades como la formula de equilibrio social.Desafortunadamente como lo he dicho en repetidas oportunidades uno de los pocos objetivos no logrados a cabalidad pese a la insistencia de nuestro Comandante Supremo en nuestro proyecto revolucionario ha sido "La Revolución Cultural" que nos independizare de las cadenas: del consumismo, de la transculturización, de la pérdida de valores, del olvido de nuestras raíces, de nuestra esencia fundamental. Manejamos el discurso, si es cierto, pero incluyéndome, nuestros estándares de consumo, modismo, narcicismo,etc. nos hicieron esclavos de: Polar, Buchanan´s, Adidas, Carolina Herrera, Coca Cola, y de todas las marcas que llegaron en la IV para perpetuarse en la V.Por ingenua que nos parezca esta dependencia exagerada de la etiqueta y la vitrina y la sublimación de los medios de comunicación, el fenómeno incide desde: la proliferación de la delincuencia como fenómeno de desigualdad social, hasta la evasión fiscal, el contrabando de extracción, la fuga de divisas, la traición a la patria, la corrupción y tantos otros flagelos que nos golpean en lo inmediato.Los manipuladores de la psiquis del Venezolano han hecho un excelente trabajo, nuestra conducta contraviene lo discursivo, no es raro sorprendernos citando a Marx en este preciso momento histórico, tomándonos una Coca Cola(enemigo potencial del proyecto revolucionario) y calzando unos Louis Vouiton(sean originales o copias), y ojo ni el viejo Marx, ni los comunistas moderados o los dogmaticos y mucho menos los socialistas somos enemigos de lo estético y la comodidad, nada más lejano de la realidad que eso, en absoluto somos enemigos de la calidad del derecho que tienen absolutamente todos los Venezolanos a disfrutar de bienes y servicios óptimos y estéticos, como se diría en criollo; "que de pinga es ponerse algo bueno o disfrutar de bienes y servicios después de haberse "jodido trabajando", o como señalaría el pana Marx al referirse al Salario Socialmente Necesario ,que es el que le permite al trabajador reponerse con calidad en: alimentación, vestido, vivienda, recreación, salud, educación, etc. Después de 8 horas de jornada diaria, y ubicándonos más allá de ello volvemos a citar a Marx al señalar "de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades".Entrando en materia de lo pragmático, del trabajo de inteligencia efectuado por colectivos ubicados en zonas aledañas a: Sabana Grande, La Hoyada, El Silencio, y otros sitios en los que se expenden productos que no son originales, es decir copias de mala calidad de zapatos, pantalones, gorras, camisas ;plagios de productos de marcas se determina que estos productos tienen como lugar de origen la otrora hermana República de Colombia(hoy enemigo potencial de nuestra económia) y al estudiar la estructura de costos de dichos negocios se evidencia que el costo de estas malas copias es hasta 7 veces el valor de costo de dicho producto en el lugar de origen ,la tierra de los traidores y conspiradores, ahora bien dada nuestra dependencia estos antros de cuarto y quinto piso están repletos de compradores que evidentemente son capaces de sacrificar hasta los realitos de la comida para cumplir con el rol de : hombres y mujer es vitrinas, en mis entrevistas al garete a los dueños de estos antros sentencian que por lo general se tratan de compradores comprendidos en los segmentos de: policías, malandros y afiliados, y desafortunadamente funcionarios públicos(esto por lo menos fue la apreciación de 30 comerciantes consultados, dios quiera que exageren).Pero no es el hecho menor de la ultra dependencia consumista que tienen nuestros sectores medios y bajos en el consumo exagerado de estos productos provenientes del país satélite de la conspiración contra nuestro país, es que tras esta relación de intercambio se yerguen victoriosos: la especulación, la fuga de bolívares hacia Colombia para fortalecer al enemigo en desmedro de nuestra Venezuela , hasta la evasión fiscal, corrupción de funcionarios y empleados públicos, la dependencia que imposibilita que nuestro sector productivo logre ubicarse como alternativa sustitutiva de las importaciones, y en el peor de los casos el auge de la delincuencia como producto social que emerge como una fuente productora de recursos para "el objeto social" y su posición ante la desigualdad ,la distorsión de los derechos.En otro plano vamos a lo que son los productos esenciales para la salud, la higiene y la alimentación, y voy a remitirme pragmáticamente por el dominio del tema a los productos denominados "pañales para adultos", mi viejita depende de estos productos y semanalmente debo adquirir por lo menos 2 paquetes de pañales y 2 paquetes de toallas anti derrames, bueno el comportamiento de estos productos en 1 mes ha sido el siguiente en lo que respecta al producto de marca Securezza:Semana del 01/12 al 07/12; inició en Bs. 220.000,00 para ubicarse al cierre en Bs.:260.000,00Semana del 08/12 al 15/12 inicio en Bs.550.000,00 para cerrar en Bs.880.000,00(precio farmatodo)Ultima semana Bs.990.000,00Será que la Empresa Pharsana y el resto de las Empresas que trabajan con este producto importan a diario o por lo menos semanalmente la materia prima utilizada en estos productos?, pero más allá de ello, la rotación de este producto y su salida del sistema de inventario(que debo suponer obedece al sistema LIFO) es diaria? , de allí que la empresa fabril debe ser mágica para producir sus inventarios diariamente y ponerlos en el mercado, y ni siquiera bajo esos supuestos se justifica que estas empresas cambien vertiginosamente y a razón de más de 2 veces a la semana cambien sus precios en la magnitud y cuantía observada, y sé que la voz cantante de dichas empresas y sus representaciones apelaran a los costos de reposición a valores de un patrón Dólar Today con el que los conspiradores apuñalan a nuestra economía por la espalda en toda esa comparsa de cómplices que tiene a su Clown o eunuco al empresariado Venezolano.Pero es que este fenómeno no solo se determina en los productos dedicados a la salud ¡carajo!, los detergentes, la ropa, los calzados, los artefactos eléctricos, toda una fiesta dionisiaca de cabrones y putas(que me perdonen los practicantes de los oficios más antiguos de la humanidad), todos absolutamente todos hasta la pollera que queda frente a Parque Central, los huevos coño, los huevos, todos los días dolarizan los huevos, estoy ansioso de conocer a esas gallinas vergatarias que tienen pasaporte y hablan Ingles, la carne, el pescado, los seguros, todo, absolutamente todo, hasta los secuestros, las coimas, las vacunas, el cuanto hay pa´eso todo,La conspiración contra Venezuela es de todos y para todo, el enemigo a doblegar, joder, vencer es Venezuela . ¡Carajo!, que pasa?, ahora inventaron una vaina súper bien elaborada que estoy completamente convencido fue inventada por unos coño de madres súper arrechísimos en materia de dominio conductual y esclavización de las voluntades: "la lotería de animalitos", la cual según tengo entendido se efectúa varias veces al día y se paga, oigan bien en efectivo, con un poder de recaudación súper potente, y ustedes saben cuál es el verdadero negocio de esta vendetta, pues sacar el efectivo del circuito y venderlo hasta en el 200 % de su valor nominal, allende los mares, allende los ríos, allende carreteras y espacios fronterizos se va nuestro cono monetario para crear la crisis.Por Apure, por Zulia, por Táchira, por el EDO. Bolívar, por todos lados se va nuestro dinero fiduciario, nuestra carne nuestro pescado, nuestra escasa pero vital producción, en las carnestolendas de la conspiración, valdrá la ocasión para citar a Lope de Vega, ¿Quién mató a Venezuela ? Fuente Ovejuna, todos a una, comendador.Todos señores, el desfile incluye no solo a Guardias fronterizos, políticos corruptos, comerciantes apátridas, los asiáticos, los colombianos, los raspa cupos, los que contrajeron contratos con Halliburton o hipotecaron Citgo, todos, Camaradas, los hipócritas y fariseos que se dan golpes de patrioterismo chauvinista y se compran propiedades en Coral Gable o sobrevaloran sus coimas o ingresos mal habidos convirtiéndolos en dinero inorgánico norteamericano, quienes asesinaron la idea, quienes mataron a Chávez, quienes abandonan el Barco por que les da miedo empezar de nuevo o joderse por Venezuela arriesgando el pellejo y pasando aunque sea un poquito de hambre y necesidad por la Patria que los pario, recuerdo no por coincidencia la letra de la canción de Joan Manuel Serrat "Si la muerte pisa mi huerto" principalmente en la estrofa que sentencia ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así?, y estimo que nuestra madre suprema VENEZUELA la hija del Libertador y de nuestro Comandante Chávez llorará lastimera esta sentida canción.Aplaudo y celebro todos los días la gestión del Camarada Nicolás Maduro y su esfuerzo desesperado en salvar esta Nave que hace aguas gracias al concierto de todos, ¡coño! mis camaradas noo es poco que el Camarada Presidente todos los días tenga que inventarse una medida emergente para dinamizar la economía o por lo menos para darle chance o fuerzas a los sectores menos privilegiados en la lucha por la subsistencia en una guerra a muerte sin cuartel: los aumentos de sueldo, los aumentos del ingreso real, el bono juguete, el bono escolar, las misiones, esto lo otro, son medidas para tratar de contrarrestar un poquito los embates de una conspiración que tiene como protagonistas activos a los enemigos de siempre de la autonomía y emancipación de los pueblos y a los sátrapas gobiernos cipayos del urbe, también nosotros camaradas somos cómplices pasivos ,pero necesarios en esta confabulación tenebrosa que persigue para nuestro país un futuro como el de: Libia, Irak, Haití, Palestina y todos los países devastados por el odio y la codicia imperial.Saludo, aprecio y reconozco el esfuerzo incansable y sobrehumano que ejercen El Camarada Presidente, el ejercito incondicional de la SUNDDE comandado por el Camarada William Contreras, y el de tantos otros Camaradas e instituciones que están dejando literalmente el pellejo en la lucha contra la especulación, el acaparamiento, la delincuencia, la inseguridad, el bachaqueo, el contrabando ,la guerra económica, pero hace falta más gente, hace falta menos protagonistas de novela y mas luchadores anónimos e incondicionales, menos saltimbanquis, payasos y maromeros que solo se han acercado a mamar de las tetas de nuestra Patria, "La Patria es el hombre" sentencio sabiamente Alí, y reiteraba el cantor del Pueblo: " Si la Lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate"¿Que hacer? , Camarada Presidente, Camaradas Ministros, Camaradas Colectivos Sociales, Camaradas Soldados de la Patria, Camaradas Patriotas, es más hasta me atrevería a llamar a conciencia a los escuálidos u contrarios a mi posición ideológica que aún aman a nuestra Madre Patria, que aún sienten, lloran y reconocen a nuestros compatriotas en situación desventajosa o de minusvalía, que aún oyen el Clarín de la Patria herida.Resumiría mis recomendaciones en citas breves:Más participación popular en el Gobierno del Pueblo para el Pueblo acompañándolo mi Camarada , participando directamente en las decisiones trascendentales, si el pueblo se equivoca nos equivocamos todosEl achatamiento de las estructuras piramidales del Estado, Camarada Presidente, hace falta más lideres de proyectos y menos cargos rimbombantes, más gente sabia y menos artífices, más sabiduría ancestral, más sabiduría académica, técnica, política, participativa en los procesos y menos cargos de escritorio, horizontalizaciónCierre de las fronteras con los principales países destructores de la economía Venezolana y más apertura con los países aliados y que están dispuestos a morir un poquito con nosotros y a vivir otro tanto con nuestro pueblo(en esto último tenemos un probado avance)El centro de la economía es el individuo, es nuestro compatriota, de allí que la máxima felicidad está dirigida a satisfacer las necesidades de nuestros connacionales, pero no es la satisfacción superflua y/o estéril de necesidades banales o de vitrina, es de necesidades enmarcadas en la dignificación de nuestro amado pueblo, tenemos ¿como y con que?, pero por supuesto que sí, riquezas inconmensurables, pero es necesario(es mi humilde consejo y aporte) la revolución cultural dedicada a la construcción del hombre nuevo, estamos viviendo una gran enseñanza, un gran aprendizaje, una tormenta de sabiduría, esta crisis es el caldo de cultivo del hombre nuevo, vamos a deslastrarnos de ese pesado fardo de advenedizos, payasos y maromeros, no todo el que cante, baile, y aplauda como foca está de nuestro lado, vamos a morir un poquito por nuestra Patria, es necesario saber con quién vamos a la guerra, pero también debemos estar seguros de a quienes vamos a tener en la vanguardia y en la retaguardia, y, Camarada Presidente, Camaradas Patriotas en nuestro suelo han plantado minas anti personas, estas poderosas y letales armas son los quinta columnas que desafortunadamente haciendo lo más parecido a un "Club de Amigos" hemos incorporado de manera ingenua en nuestras filas, hay que reconocerlo en este momento aciago y tan sencillo como desplazarlos, así sean tipos o tipas de pinga, seguirán compartiendo sancochos y fiestas familiares, pero en el Gobierno definitivamente "no" y en esto debemos ser indeclinables.Camaradas las riquezas de nuestro país son inconmensurables: oro, plata, petróleo, diamante, thorium, coltán, gas, riquezas forestales, recursos hidrológicos, recursos hidrobiológicos, absolutamente todo lo que necesitan EEUU y Europa para garantizarse la subsistencia en el tiempo y en el espacio, en primera instancia debemos cuantificar en nuestros Estados Financieros con que contamos, y después de esto declarar soberanía plena sobre todo, con Estados Financieros de la Hacienda Pública Nacional demostrando al Mundo nuestro verdadero potencial y nuestra posición económica real mataremos de un tiro a las aves agoreras que nos señalan con una Nación quebrada, lo demás es rescatar nuestra posición financiera estableciendo relaciones internacionales por ejemplo con los países BRICS, o con otras alianzas que nos respeten en nuestra soberanía económica, sin caer en chantajes ni en relaciones desventajosas y de sumisión.La guerra contra : la especulación, el desabastecimiento, el acaparamiento, el bachaqueo, la dolarización de la economía, la fuga de capitales, el contrabando de extracción, no pueden estar supeditadas a un escaso número de servidores públicos que están haciendo hasta lo imposible pero que definitivamente no se dan a basto contra la Hidra alimentada por nuestros enemigos, vamos a incorporar en las filas de ese ejercito de luchadores a los colectivos sociales, a las organizaciones de vecinos, a los consejos comunales y a todas las formas de agrupación colectiva que pueda garantizar el éxito contra la guerra económica, dotemos a estas organizaciones o formas de gobierno popular de la investidura y formación que pueda garantizar el éxito de esta campaña.Estatización del Capital, Nacionalización de la Banca y de las Compañías de Seguro, centralización de las decisiones y políticas relacionadas con las relaciones comerciales con el exteriorRevolución Cultural, Camarada Presidente, Camaradas Compatriotas, cambio de paradigmas, cultura sustitutiva de consumo, lucha contra la transculturización, rescate de valores morales, sanción irrestricta a los delitos de corrupción y consideración de delitos de traición a la Patria con pena máxima a todo el que obre contra la Patria como los actores protagonistas y de reparto que hoy día son noticia en la palestra internacional como artífices o cómplices en daños al erario público, sin dar lugar a padrinos, encubridores o alcahuetes, la lucha contra la corrupción es sin tregua y sin cuartel.Debemos estatizar y/o asumir el control de las empresas vitales para el auge y garantía económica del beneficio del pueblo, pensar que ha sido un rotundo fracaso la intención primigenia de controlar el desequilibrio o mala praxis de estas empresas cuando estaban en manos de los particulares y no responsabilizar puntualmente a los actores que pusimos al frente sería un error garrafal, debemos reconocer que algunos de estos actores que dieron al traste con la intención de poner estas empresas al servicio del pueblo no fueron los más idóneos: moral, académica y políticamente, el error no fue de decisión sino de elección, precisamente el éxito se garantizará tras el ensayo, pero eso sí con los mejores, debemos garantizar la inversión privada, garantías y seguridad jurídica a las inversiones privadas, alianzas estratégicas y comerciales del Estado con los interesados en ayudar al Estado con su respectivo y reconocido beneficio por su gestión, pero eso sí mano dura e inflexible para quienes trastoquen o alteren su orientación en los económico, en lo social, en lo político y en lo financiero, el que no venga a aportar por lo menos que no venga a "joder", y si lo hace aquí debe encontrar a un Estado inflexible en lo punitivo, en lo jurídico, en lo sancionatorio.Estimados Camaradas en Economía no hay eventos ingenuos, la fabula de "La Mano Invisible del Mercado" solo es posible en el marco hipotético del Mercado de Competencia Perfecta , que hasta la fecha solo reposa en el imaginario de Adam Smith, David Ricardo y los ilusionistas del Capitalismo, debo recomendar obligatoriamente ante mis recomendaciones y humildes sugerencias y ante la coyuntura que nos azota la lectura de las notas del Camarada V.I. Lenin en su texto "La Catástrofe que nos amenaza y como evitarla", cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia y cierro este humilde aporte con esta otra reflexión del para siempre Camarada Lenin:Habría que considerar irremisiblemente perdidos a aquellos comunistas que imaginaran que se puede consumar una empresa de alcance histórico mundial, como la de establecer las bases de una economía socialista (sobre todo en un país de pequeños campesinos), sin errores, sin retrocesos, sin recomenzar de nuevo múltiples veces tareas inacabadas o mal ejecutadas. No están perdidos (y con mucha probabilidad no sucumbirán) los comunistas que no se dejen arrastrar por las ilusiones ni por el desánimo, y que conserven la fuerza y la flexibilidad necesaria para recomenzar desde cero y consagrarse a una tarea de las más difíciles. Lenin, Nota de un articulista, finales de febrero, 1922¡¡¡Hasta la victoria siempre!!!¡¡¡Hoy más que nunca, Patria o Muerte, Venceremos!!!

Sarkis Mohsen

