"Por eso considero que la parte peor del periodo especial está por pasar en el año 1992, es la prueba de fuego, porque ya de ahí no se puede poner peor, llegaríamos al límite en que nos ha colocado lo ocurrido con el campo socialista y la URSS.Debemos saberlo, y debemos saberlo, sobre todo, los revolucionarios, debemos saberlo los patriotas, debemos saberlo aquellos que nos consideramos con capacidad de defender la patria, con capacidad de luchar, ¡y somos millones! (APLAUSOS) Y seguiremos siendo millones en la misma medida en que sepamos hacer las cosas como debemos hacerlas, mantener la moral en alto, combatir, estar decididos a combatir y a luchar hasta el último aliento, sabiendo todo lo que está en juego, porque está en juego, en primer lugar, la patria"Fidel Castro Ruz, VI Foro Nacional de piezas de repuesto, equipos y tecnologías de avanzada, diciembre 1991.Dijo Wladimir Acosta, que al pueblo había que decirle la verdad. Que si al pueblo se le hablaba con la verdad era capaz de comprender y no dudaría en apoyar las medidas que se tomarían para superar los desafíos que una revolución en marcha suponen.Lástima que los dirigentes de la revolución prefieren ocultar la verdad, optan por ocultar la verdad y terminan mintiéndole al pueblo. Prefieren mentir porque en el fondo no creen en el pueblo, dudan de que el pueblo comprenda y sospechan que dejará de apoyar a la revolución cuando se apliquen medidas duras y difíciles.Los dirigentes de la revolución olvidan que el pueblo no dudó en apoyar a Chávez y a su gobierno, pero olvidan también que Chávez siempre dijo las verdades por duras que fueran. Y sobre todo olvidan que Chávez se la jugó con el pueblo.Puede ser que los dirigentes no comprenden la gravedad de la crisis que enfrentamos, que sueñan con que ocurran hechos repentinos, por ejemplo el incremento sustancial de precios petroleros, y crean que la crisis se resolverá mágicamente. Parece que los dirigentes no tuviesen una comprensión acertada de la difícil y compleja realidad que vivimos y que ésta incomprensión de la realidad los mantiene desconectados de la realidad.Al pueblo se le repite incesantemente que la ANC atenderá y resolverá el problema de los precios desorbitantes que fagocitan los sueldos y salarios de los trabajadores.Al pueblo se le dijo que los CLAP entregarán una caja con pernil e insumos para hayacas, en lugar de aclararle al pueblo que la guerra económica impide que el gobierno disponga del descomunal presupuesto que significa que cada familia reciba perniles subsidiados.Nadie desde el gobierno se atreve a hablar con seriedad y sinceridad sobre medidas como el incremento de la gasolina, algo que cada día parece más inminente. No, porque parece más chévere a los dirigentes mantener la "ilusión" de que no pasa nada.La campaña "prendan la luz que es navidad", mediante la cual se muestra al pueblo festejando la navidad puede ser un buen intento de sustraer al pueblo de la dura realidad económica a la que está sometido, pero sus efectos, como los de toda propaganda son cortoplacistas. Después de una borrachera la resaca es grande, esto lo sabemos la mayoría por experiencia propia.Según me han contado, el pueblo cubano cuando la época del Período Especial, se mantuvo dispuesto a enfrentar las situaciones más extremas a las que los sometía el bloqueo impuesto por EE UU, pero de lo que estamos seguros es que ese pueblo apoyaba plenamente a los dirigentes y a la Revolución porque a pesar de las adversidades que enfrentaban nunca se sintieron engañados por los dirigentes y siempre confiaron en lo que los dirigentes dijeron. Siempre verdades, por duras y difíciles que pudieran ser.Que nuestros dirigentes comiencen a decirnos las verdades, que confíen en que el pueblo que siempre le creyó a Chávez también creerá en ellos y continuará apoyando la Revolución.

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Rolla Daily News Rolla //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi