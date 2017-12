De Africa a CuriepeCuriepe, fue el primer pueblo en la Venezuela colonial, fundada por africanos libres de origen Congo, dentro de los cuales se encontraba Marcelino Ganga y Juan del Rosario Blanco. Porque eran libres estos africanos?. Ellos se habían fugado de la isla de Curazao, que estaba en posesión de Holanda, y este país era enemigo de la Corona Española. España dentro de su legislación colonial sostenia que aquellos esclavizados que se fugaran de las potencias enemigas y llegaran a costa de sus colonias serian libres, asumiendo previamente la adoracion a la fe cristiana. Al llegar estos africanos de origen Congo a la provincia de Venezuela , son incorporados al Batallón de Negros libres, indios y mulatos. Después de un tiempo al cumplir sus servicios militares, estos pidieron un pedazo de tierra, disputándosela al canario Juan Francisco de León. Lo cierto es que bajo un audaz acto de cimarronaje jurídico, ganaron un pedazo de tierra llamado Curiepe para la tercera década del sigo XVIII. No creo que en la historia del cimarronaje en Venezuela exista un pueblo fundado por Africanos y sus descendientes libres como lo fue Curiepe, incluso aunque suene contradictorio, cuando revise la población esclavizada a finales del siglo XVIII, algunos "negros libres" tenían esclavizados para la producción de sus haciendas de cacao.Como los africanos y sus descendientes libres asumieron la fe cristiana no les quedo otra alternativa que africanizar la religión católica y es ahí donde surgiría, como hemos definido, las fiestas afrocatolicas, donde se combina en una hermosa comprensión espiritual el paralelismo religioso entre la africania y lo hispanoarabe, concretado en la cristiandad.LA RUTA DEL NIÑO JESUSSi bien es cierto que en Africa, no se celebra el nacimiento de Cristo, en Curiepe se asumió esa fecha, pero con los aportes de origen africano expresados en el sentido de ser una fiesta colectiva y compartida con otros pueblos. Cuando iniciamos nuestras investigaciones a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, estábamos en la Población de la Sabana, Estado Vargas, cuando llegó en el mes de octubre la imagen del Niño Jesus de Curiepe, sonriendo en su nicho y cargado por los pastores. Recuerdo que cuando llego lo colocaron al frente de la iglesia, luego lo trasladaron en procesión hasta una casita donde se estaba pagando promesas. Alli pasamos la noche con extraordinarios canto de fulia, acompañado con las tamboritas de fulia, cuatro, plato y maracas y la improvisación de un saxofón tenor dandole un brillo a los cantos similar los brillos del arete de la luna llena de octubre.Me cuentan que anteriormente el Niño Jesus salía de Curiepe con sus pastores hasta Naiguatá, donde el cantanate y Diablo Mayor de los Diablos Danzantes de Naiguatá, Ciriaco Iriarte, canta bonito, le improvisaba ese famoso verso NINO JESUS DE CURIEPE CUANDO TE VAYAS ME AVISAS… Incluso muchos vieron al niño que lo paseaban por La Guaira, luego pasaba a Carabelleda, Osma, La Sabana, Chuspa, Guayabal, Higuerote y reventaba con toda su alegría el 24 en la mañana en Curiepe acompañada entre otros por los legendarios Perucho Rada, Erasmo LLasmosa, Juan Ribas, Chupa Cana y el finado historiador Jesus Blanco Sojo que lo definió como el COLOSO. El 24 se le hace su misa, después de recorrer las calles de Curiepe, hasta esperar el 1 de enero que saldrá de nuevo a recorrer desde Ganga hasta el centro del pueblo.CHU CHE RIAS------ESE NINO DE CURIEPE ES TREMENDO, JUGUETON Y CUMPLE SUS PROMESAS, ASI ES QUE PIDAMOSLE PARA QUE NUESTRO PAIS SALGA HACIA ADELANTE Y ESTA TRADICION COMO REFUGIO ESPIRITUAL NO NOS HAGA PERDER LA ESPERANZA.-------Un 22 de diciembre de 1553 se inicia la rebelión del Rey Miguel de Buria, quien había sido esclavizado en Puerto Rico y luego trasladados a las Minas de Buria, hoy Municipio Simón Planas en el Estado Lara, donde sus descendientes piden respeto a los resultados electorales. del pasado 10 de diciembre, es el mejor homenaje que el Gobierno Bolivariano le puede hacer al Rey Miguel, primer acto de cimarronaje libertario en la historia de Venezuela

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine The News-Sentinel (Fort Wayne) //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi