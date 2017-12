23 Dic. 2017 - Milagro Sala envió este sábado una carta para las fiestas y reclamó por los ?presos políticos? que fueron encarcelados durante la gestión de Mauricio Macri. Detenida en su casa de El Carmen, la líder de la Tupac Amaru escribió de puño y letra un mensaje llamado "Navidad para todos, no para unos pocos", en el que criticó al gobernador Gerardo Morales por ?mandar a sus legisladores a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados?, en alusión a la aprobación de la reforma previsional. La carta de @SalaMilagro : ?Navidad para todos, no para unos pocos? pic.twitter.com/qyJntWGMoL— El Destape (@eldestapeweb) 23 de diciembre de 2017 Además, vinculó las detenciones a ex funcionarios y dirigentes kirchneristas en base a una ?crisis política? del macrismo y deslizó que "están desesperados porque teniendo todos los medios y la Justicia no son queridos por los humildes de la patria?. ?Quiero en esta carta mandarle un abrazo a mis queridas/os compañeros que quedaron sufriendo en el penal de Alto Comedero y Gorriti; a mis queridos compañeros Amado (Boudou), Fernando (Esteche) y Luis (D'Elía). Quién diría que con ellos, que vinieron a visitarme a la cárcel, nos saludaríamos de preso político a preso político?, detalló en la carta. La carta completa: ?Navidad para todos, no para unos pocos? Hace dos años Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad Sin Presos Politicos. Pero ahora ya no es solo Milagro Sala y los tupaqueros. Ahora somos 18 y hay que agregar también a los 26 compañeros del Ingenio La Esperanza. Todos ellos detenidos por defender los derechos de los trabajadores, por reclamar el pago de sus salarios y defender sus fuentes de trabajo. Otra vez Morales repite la historia. Acusó a los dirigentes de ser delincuentes, él que es un gran genocida por goteo, que manda a sus diputados y senadores a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, a las madres que cobran una asignación universal por hijo, a los ex combatientes de Malvinas y a los discapacitados. Lo hicieron 20 años atrás, y lo hacen ahora. Nosotros nacemos cilleros y morimos por el país. Macri, Morales y sus empresarios amigos lo hacen por sus negocios para pocos, saquean el país, le dan beneficios a los que mas tienen y hambrean al pueblo. Quiero en esta carta mandarle un abrazo a mis queridas/os compañeros que quedaron sufriendo en el penal de Alto Comedero y Gorriti Mirta Aizama, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Graciela López, Beto Cardozo, Javier Nieva; a mis queridos compañeros Amado, Fernando y Luis. Quien diría que con ellos, que vinieron a visitarme a la cárcel, nos saludaríamos de preso político a preso político. Al querido Julio, Hector un abrazo grande. A Carlitos Zannini que por segunda vez sufre una prisión injusta por defender sus ideales de justicia social. También a los otros compañeros a los que no conozco personalmente pero que hemos levantado las mismas banderas por una patria mas justa, o en defensa de las tierras de los pueblos originarios. Mi saludo y respeto al lonko Facundo Jones Huala; a Diego Barreto, a Khalil y a Victor Manzanares. A todas sus familias que están sufriendo esta terrible persecución. A esta altura es inocultable, y no tienen forma de disimular que las detenciones son persecuciones politicas al kirchnerismo y a la oposición. La crisis politica la tienen ellos y están desesperados porque teniendo todos los medios y la justicia no son queridos por los humildes de la patria. No nos olvidamos de Santiago Maldonado. No nos olvidamos de Rafael Nahuel. Tenemos el ejemplo de las Madres, de las Abuelas. No vamos a bajar los brazos. Hasta la victoria siempre Para que volvamos a tener una Navidad feliz para todos y no para unos pocos Abrazo desde esta nueva cárcel a la que me mandaron en El Carmen Milagro SalaPresa politica23/12/17

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Rosemount Sun Current Rosemount //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi