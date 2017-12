En primer lugar, vaya desde aquí mi mensaje de felices pascuas de navidad a todos los lectores y lectoras a quienes pueden llegar estas evaluaciones y modestos aportes, deseándoles de mi parte un año 2018 con un destino y futuros mejores en compañía de los suyos. Hoy nos permitiremos realizar nuestro análisis con un estado central muy estratégico como lo es Aragua, muy cercano a la capital de la República. Y como lo expresamos en nuestro anterior artículo, en la medida de lo posible, trataremos en lo que resta de año y comienzos de 2018 de culminarlos, ya que hay algunas reflexiones y temas que es necesario profundizar, ya que preocupan algunas decisiones que afectan el rumbo y la direccionalidad de nuestro proceso revolucionario en Venezuela Pero volviendo al tema del estado Aragua, y a los fines de recordar, el padrón electoral de dicho estado, es de 1.213.087 electores y electoras. En las elecciones regionales donde se eligió a Rodolfo Marco Torres del PSUV/GPP como gobernador de dicha entidad federal el pasado 15 de octubre, la abstención se ubicó en 38,94%. En estas elecciones municipales, dejaron de votar 627.932 electores y electoras, lo que se tradujo en una abstención de 51,76%.Asimismo, el chavismo en los comicios regionales de octubre, obtuvo el triunfo en diecisiete de los dieciocho municipios que conforman la geografía aragüeña, reafirmando la hegemonía del chavismo en la referida entidad federal central que data de varios procesos electorales ya.Previa a la realización de los comicios municipales del pasado 10 de diciembre, la correlación de fuerzas en Aragua era que los dieciséis municipios de dicho estado estaban regidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y dos por la oposición, a saber: el municipio Mario Briceño Iragorry y el municipio San Sebastián. Mario Briceño Iragorry fue regentado por el partido Voluntad Popular en la persona de Delson Guárate, quien fue un promotor de actos terroristas en el mismo, además de no atender el problema de la basura, durante los años 2014 y 2017 de la referida localidad.En el caso de Aragua, se cumplió mi pronóstico de la ganancia de diecisiete municipios incluso la posibilidad real de que se pudieran ganar los dieciocho de dicha entidad federal, producto de que nuestro pueblo no comulga con las acciones de terrorismo y de atentados económicos que afectan a su bienestar. La oposición en la zona no solo ha sabido capitalizar el descontento de nuestro pueblo ante los errores en la gestión gubernamental, sino que no han presentado proyectos alternativos al que representa el Gran Polo Patriótico y el PSUV. Y no conforme con ello, cometen el imperdonable error político de desmovilizar la mayor parte de sus militantes, renunciando a la posibilidad de ganar y obtener importantes espacios políticos que les permitieran mostrarse como alternativa al chavismo, y en política, los errores se pagan caros, así de simple.Fue ratificada la hegemonía del chavismo en una zona muy cercana a la capital como ya lo hemos manifestado, y se afianza el control territorial sobre zonas de potencial minera no metálica, de agricultura, ganadería, agroindustriales y agroturísticas, además de su inmenso potencial en la producción de bienes y servicios para el país.Asimismo se afianza el control sobre 2.170,5 kilómetros de carreteras, troncales, locales, ramales y subramales, de las cuales 47, 7 están asfaltadas, siendo la más importante la Autopista Regional del Centro, que lo comunica con estados como Carabobo, Miranda, el Distrito Capital y la unión entre el oriente y el occidente del país junto al estado Guárico (esto a través de la troncal 2). Y las locales 6 y 7 que van hacia el litoral aragüeño.Asimismo, cabe recordar el dominio y control territorial sobre el municipio donde se encuentra ubicada la base aérea Libertador, la principal y estratégica del país.El único municipio que se perdió en Aragua fue el municipio Tovar, el cual está muy cercano a la capital Caracas y Miranda, y cuyo potencial del mismo se basa en el turismo de la Colonia Tovar y la agricultura. Habrá que tener en cuenta que por las características del mismo, no sea utilizado por factores fascistas para campamentos de terroristas y otros grupos generadores de violencia, que pudieran representar en el mediano y largo plazo problemas a la seguridad y defensa de nuestra nación por la ubicación geográfica que hemos mencionado.En fin, el estado Aragua cumplió con creces la tarea en las pasadas elecciones municipales, y vaya desde aquí nuestras felicitaciones por ello.¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!¡Independencia y Patria Socialista!¡Viviremos y Venceremos!¡Hasta la Victoria Siempre!

