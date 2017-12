?Déjenme decirles, a riesgo de parecer ridiculo, que el revolucionario verdadero esta guiado por grandes sentimientos de amor? Che. Controversial, irreverente, autoritario, terco, tosco y hasta ordinario dicen que es los que en su momento conocen a Chuo Duque, Presidente de las Glorias Deportivas de Venezuela , calificativos que a priori la gente observa y que él exterioriza ingenuamente y los cuales han sido producto de las huellas que le marcó la vida durante la Cuarta Republica; de lo que si debemos estar seguros, es que Chuo Duque es un personaje de una gran sensibilidad humana, él ha demostrado en el trajinar diario del día a día que siente en lo más hondo las injusticias y, esto lo digo sin la más mínima intención de congratularme con el personaje en cuestión, mucho menos jalarcelas porque para eso tengo las mías. Chuo Duque es como aquel boxeador que le están dando una soberana coñaza sobre el ring y cuando es salvado por la campana, va a su esquina y su entrenador le dice ¡Tranquilo mi pupilo que lo estás acabando!, y el arrecho le dice ¡No me jodas mi profe, vigila al juez, porque ese coño e madre me está matando!, así es Chuo Duque auténtico y original en su proceder del día a día. El 16 de Abril de 1.981, él y su inseparable amigo, el hacedor de Campeones Mundiales de Boxeo el maestro Ely Montes andaban por el Mercado Municipal de Cumaná y se espantaron de dolor ante semejante espectáculo al ver al Campeón Mundial Alfredo Marcano tirado en el suelo en la más completa indigencia y bajo la mirada indiferente de la multitud que pasaba por su lado, fue en ese momento en que el Maestro Ely Montes personaje que la historia marcó, en vida, como un gran profesional y de extraordinaria cualidad humana, le dice a Chuo Duque ¡Coño Chuo tenemos que hacer algo! Apartir de ese momento fue cuando nació en 1.981 Las Glorias del Boxeo Sucrence y quedó sellado para el resto de la historia que todos los 16 de Abril de cada año se celebra el día de LAS GLORIAS DEPORTIVAS DE VENEZUELA; a este día él Gobierno Nacional le debería dar mayor interés y difusión mediática por el significado histórico de aquel insigne Campeón Mundial, el cual fue rescatado de la indigencia en que se encontraba; ocho años después en 1.989 surge la idea de crear la FUNDACIÓN GLORIAS DEPORTIVAS DE VENEZUELA y cuyo registro se hizo realidad en tiempos de revolución, Octubre del año 2. 002. No debemos dejar de mencionar a una mujer que a la calladita forma parte de la vida de esta Institución, sin Maria Auxiliadora Alemán la Fundación no sería lo que hoy es, mano derecha e izquierda de Chuo Duque, siempre al lado de él, orientandole y hasta apaciguando las arrechera que agarra Duque cuando se le dificultad las conquistas reinvidicativas en pro de la Institución; en una oportunidad me contaba Maria que le dijo a Chuo Duque ¡Chuo yo no estoy, por ahora, preparada para dirigir este monstruo y, es mas, Chuo, nosotros no estamos preparados para perderte! Cómo podemos ver la Fundación no fue creada en la oficina de un burócrata, encerrado entre cuatro paredes, en un ambiente frío y bajo el armónico tilín del hielo en un vaso de Whisky, NO, fue producto de un sentimiento y de la iniciativa de Chuo, Ely y Maria personajes humildes que sienten en lo más hondo cualquier injusticia contra cualquier deportista del país. Más adelante escribiré sobre la historia de la Fundacion, serán páginas y páginas de grandes anécdotas y realidades sobre los vericuetos que han tenido que andar Chuo Duque y Maria Aleman para que su organización como estructura de gran valor humanista y revolucionaria se mantenga vigente. ¡UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA! Carlos Briceño Militante del Movimiento Civil Insurgente 27-N del Barrio Central-Valencia y Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol de Salón. [email protected] @jccfutsal

