D e un reciente compatriota con quien mantengo alguna comunicación aprendí, gracias a un coterráneo de nacionalidad Chilena de apellido Matos, quien sostenía con toda y absoluta razón, que el tiempo era el recurso vamos a decir natural más importante de nuestra vida, más que cualquier otro y déjenme decirles con honestidad que siempre lo maneje como una variable pero no con tanta exactitud, es decir principalmente advertí a mis hijos adolescentes que cualquier proyecto individual o familiar debíamos hacerlo lo antes posible para aprovechar su juventud, energía , ganas, soltería incluso, capacidad, conocimientos, preparación académica, y que por demás debido a ello muy a pesar de las circunstancias este seguía siendo por lo antes expuesto el País de las oportunidades con mucho sacrificio de por medio claro pero ahora en vista de las recientes declaraciones de R.R. con lo cual insisto, no conozco en detalles su vida pero no me parece una mala opción para el 2018, al menos tiene las credenciales para ello, cada quien en esta hora difícil dentro del Chavismo, jamás fuera de él y en el marco de la CRBV puede y debe aspirar, eso no es solo potestad de uno solo o dos sino de todo aquel que cumpla las condiciones, eso es democracia y si es revolucionaria con mucha más razón, y que nuestro pueblo sabio al fin, de su veredicto, eso sí sin tramposería, sin ventajas, quien no la debe no la teme dice el dicho popular pero hay que apurarse pues como dice el titulo el tiempo es un recurso natural no renovable y ese debate y discusión dentro del Chavismo no será nada fácil y la derecha espera agazapada, y debemos darlo con o sin el permiso del gobierno porque es un derecho y los derechos no se mendigan, se ejercen, sino sencillamente se pierden y no estamos para perder porque ya hemos perdido mucho y lo hemos pagado caro, carísimo diría yo y a las pruebas me remito, de manera que invito, convoco a todos mis conciudadanos y conciudadanas a dar este debate por demás necesario y urgente.Aprovecho estas líneas para desearles a todos y todas y en especial al equipo editorial de aporrea a pesar de los pesares una feliz navidad y un venturoso año nuevo.Dios y Patria, Chávez viveHasta la victoria siempre

Sarkis Mohsen

