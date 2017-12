Hoy a tempranas horas de la mañana partió mi primogénito con su hijo, mi nieto "Constantino". Se fue de "vacaciones" hacia un país lejano, se fue con la ilusión de ver nuevos horizontes y con la voluntad de descubrir un nicho donde pueda morar. Quizá vuelva, no se sabe que puede pasar más adelante. Antes de partir, me dio un abrazo que se fundió en un solo ser; quizá con la idea de llevarse mi aroma paternal durante todo el vuelo o con la intención de darme fuerza y valor ante tanto desconsuelo. Al mismo tiempo me susurraba al oído que para él la vida en su patria no le había sido esquiva, pero dada la inseguridad que azota a la sociedad y a la estrechez para acceder a los insumos de primera necesidad su estadía en el suelo patria pudiera resultar inviable. Se va con la ilusión de descubrir un nuevo mañana, de darle un nuevo destino a su vida y a la de su hijo. Se va con el corazón en las manos cubierto por lágrimas rojas de tristeza y melancolía debido que deja su familia, sus amigos y a su entorno que lo vio nacer, crecer y formarse como profesional y, echar raíces, raíces que hoy día fueron arrancadas ipso facto de la faz de la tierra para ser quizás sembradas en otros lares. Es el sentimiento del mal de la patria. Haz dejado todo hijo mío por la búsqueda de un nuevo porvenir. Jehová Dios bendiga a todos aquellos venezolanos que se han visto en la necesidad de emigrar por cualquier causa. ¡Viva Venezuela Sé que no será fácil vivir solo, será una soledad que me acompañara día y noche. Duele a diario no ver a los seres queridos, pero en Navidad duele aún más. La tradicional hallaca pudiera ser mi única compañía y el olor de la aceituna mi oxígeno y, el pan de jamón brillara por su ausencia. El arbolito navideño sus luces apagadas estarán, no podrán alumbrar mi existir. El ponche "Crema", ¿qué es eso? En mi soledad; el plato navideño, solo será un plato lleno de recuerdos y tristezas. ¿Y quién me llamara el 31 de Diciembre? ¿Acaso las líneas estarán descongestionadas para esa fecha? ¿Podrá la tecnología absorber tantas llamadas desde "afuera" ese último día del año? Siento que estoy perdiendo mis referencias familiares poco a poco, mi familia se está desintegrando vertiginosamente a pedazos. Pero prefiero esta atomización a que vivan en una constante angustia. En fin, los prefiero lejos aunque me duela, aunque mi llanto rompa el silencio de la noche "buena" ante tanto infortunio. Son sentimientos encontrados, por un lado; el dolor de un padre cuando ve a sus hijos y nietos partir sin saber si volverá a verlos, de acariciarlos y darles la bendición de todas las noches y, decirles hasta mañana. Y por el otro lado; me siento feliz porque se han marchado y, solo le pido a Jehová Dios que los guie e ilumine hacia el camino del bien y, alcancen las metas deseadas, debido a que sus éxitos y fracasos no me son ajenos. Es una mezcla de tristeza y alegría, que solo la brújula del tiempo apuntalara su aguja hacia tierra firme.Y para finalizar esta relatoría, con esto se demuestra que los venezolanos no somos un pueblo de emigrantes, que estamos compenetrados con nuestro pueblo y su cultura. Que somos patriotas. Quizás, esta experiencia que hoy estoy viviendo nuevamente en carne propia sirva de advertencia para nuestros gobernantes. Es necesario virar el timón y enrumbar el barco hacia nuevos horizontes, donde se vislumbre un entendimiento franco y sincero entre hermanos venezolanos. No somos enemigos, somos hermanos, somos sangre de un mismo pueblo, somos hijos de Libertadores, somos hijos de Venezuela . ¿Volverán? Yo creo que sí."La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad".Simón Bolívar

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

