"Vite la shegua nos volvió peor que Venezuela …."Con esta frase me recibió un taxista de la Ciudad de Buenos Aires por allá en el 2011 cuando Cristina (CFK) estaba en plena campaña electoral para su segundo mandato, la cual fue arrolladora y junto al Frente para la Victoria lo ganaron todo.Después de varios días en esa ciudad , me entere que la mayoría de los taxistas eran "fachos" y detestaban a CFK, al punto de decir que era peor que el dictador Videla.Para nadie era un secreto las alianzas estratégicas entre el Kirchnerismo y el Gobierno de Comandante Chávez, las cuales permitieron a esos dos países fortalecer la inversión social, el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC pero sobre todo que Venezuela volteara su mirada al Sur para retomar el sueño de Bolívar y San Martin.CFK logro un avance que en lo social, había desaparecido desde los tiempos del General Peron: las asignaciones a los más desprotegidos, le dio al trabajador lo que correspondía a través de sus sindicatos y sus respectivas centrales sindicales, discusión anual de las paritarias, con incrementos importantes en cada sector, los jubilados volvieron a tener su ANSES siendo, estos protagonistas en la sociedad.En materia económica, destacó el programa PRECIOS CUIDADOS que permitió a los que menos tenían, adquirir sus productos de primera necesidad, por lo cual el consumo experimentó un crecimiento. Asimismo, los impuestos pagados por los grandes exportadores se destinaron a mantener los servicios públicos tales como la salud y educación.Ese Gobierno logro pagar 153 MIL MILLONES DE DOLARES EN 10 AÑOS de deuda externa.En materia comunicacional destacó la creación del programa gubernamental FUTBOL PARA TODOS que permitía ver el principal entretenimiento de ese país en señal abierta, totalmente gratis y muchas otras cosas más en beneficio del pueblo.Pero como dijo Perucho Conde, que vaina que nunca falta un condenado "PERO". A los grandes grupos de poder en Argentina es especial al mediático, como el Grupo CLARIN no le gustaba esa ARGENZUELA y se vino el "Cambio" con la Derecha en el poder.Y es que ese poder mediático impuso una campaña feroz en el electorado argentino con el lema de que el Kirchnerismo estaba volviendo a ese país una Venezuela , donde gobernaba una "dictadura" donde la gente no podía comprar dólares y donde ya no había "libertad de expresión" ahora eran ARGENZUELA.Un gobierno que obtiene el poder por un pequeño margen de votos, inmediatamente acepta el tutelaje del FMI, quien se instala en la tierra de Maradona y hace que en ese país la gente empiece a recordar los años 90, época del neoliberalismo en su máxima expresión, pero además con unos índices que hablan por sí solos, desempleo, inflación, sin paritarias, con aumentos permanentes en los servicios públicos y con todos los males que ese sistema trae a la sociedad.Se acabó FUTBOL PARA TODOS, PRECIOS CUIDADOS y, otros programas sociales más, es el retorno del libre comercio sin una dimensión social.De igual forma, se contrajo una de las deudas más grandes del mundo, se redujo significativamente los impuestos a los exportadores y además se les flexibilizo su pago, creando así uno de tantos huecos fiscales que seguro lo seguirán cubriendo con reducción de puestos de trabajo (despidos) en la administración pública.Pero la batalla de hoy es la que al parecer le duele a todos los Argentinos, se han metido con sus Jubilados, ya con media sanción del Congreso, en Senadores y con una represión brutal se pretende aprobar una Ley para hacer más pobre al jubilado, por ahora será un recorte que puede llegar al 40% de su ingreso y, que luego aumentara la edad para jubilarse a 70 años.En estos momentos, más allá de los jubilados, los trabajadores que están en edad de irse a casa a descansar luego de haber entregado todo por su país, que pueden estar pensando?Con ese recorte el Gobierno busca quitarle a los Jubilados 100 MIL MILLONES DE PESOS, para pagar una deuda externa que se adquirió por concepto de gasto corriente, sin ningún tipo de inversión, que permitió que los poderosos adquirieran varios millones de dólares, luego de levantar el control cambiario a bajo precio y que los argentinos la pagaran en 100 años.El FMI dio la orden y se cumplirá, y para tristeza de muchos, la mayoría de votos se lo dará al gobierno un montón de diputados "PERONISTAS", dejando atrás todo el legado del General para la clase obrera.A diferencia de ese gobierno neoliberal que cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos y de todo su p oder económico-financiero, en Venezuela , Nicolás Maduro y el alto mando de la Revolución, hacen cumplir el legado del Comandante, gobernar por y para el pueblo, aun haciendo frente al peor bloqueo financiero impuesto a país alguno.(^)Militante Bolivariano

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine The Phillipian //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi