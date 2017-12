Impensable una sociedad mecanizada que produzca sin costo humano; para ser humanidad ha de existir el humano, la máquina la inventa el ser, es de su creación, por tanto, sería estúpido que le permitiere le suplante por complacer factores de economía deshumanizados. Inquebrantable la ley de la naturaleza, y cuando se le intenta, permean los descalabros en la armonía de la existencia.La economía agrava cuando es discorde en la distribución de lo que produce el ser, cuando de recursos se hace uso indiscriminado tras el afán de enriquecer a grupos, cuando separa los esfuerzos bajo el anómalo concepto de la plusvalía que individualiza y desmorona la unida laboral, crea jerarquía desvalorizada en posesión de la moneda circulatoria competitiva como medio de supra poder dominante, capitaliza los esfuerzos ajenos y les apoquina; a eso se le llama salario, pago a la explotación. La "empresa" es el medio progresivo a la ruptura de lo que mancomuna el trabajo productor, su "capital" pone las condiciones y éstas son adversas a la mancomunidad del esfuerzo colectivo; muchos producen, pocos rentabilizan ganancias y con ningún esfuerzo, solo basta ser dueño del capital o inversión.Comportamiento del mercado depende en exclusivo del consumidor; mismo trabajador que produce barato para luego comprar cara misma mercancía que produjo, descapitalizar y desocializar al obrero es la lógica que garantiza mano de obra barata, a granel, un gran mercado cautivo de mucha oferta y demanda expoliadora sin oportunidades, el saber popular, lo artesano y aun la profesionalidad vende su invaluable conocimiento en la bolsa de la explotación, saberes de acumulada experiencia fluctúan y cotizan en milésima de valor; ser vs máquina deprecian, la máquina es reparable, tiene repuestos y se mide tiempo de uso, se predice su utilidad, la tecnología contempla cambios, al ser se le esclaviza, se condena a priori y su necesidad está preestablecida por el sistema quien certifica, avala una estable plusvalía.Una economía de riqueza humana urge a la humanidad de hoy, no de acaudalados números ni desproporcionales cifras transnacionalizadas que cohabitan en el omnímodo poder desde un "Estado" controlado, supeditado a "Dioses": empresa, mercancía y mercado, que cada vez más genera pobreza y promulga la degeneración; la necesidad junto a la ineducación afanan modo de vida representada por el trasnacionalismo aun a muy sabiendas de le sean inalcanzables, en eso consiste solazar lucha de clase resistente, en despedazar cualquier movimiento que revolucione lo implantado.El sistema faraónico se aduce continuidad en el radical sistemático imperial; Narmer: Egipto, Augusto: Roma adiciona, se enfrascan poderes, dos dogmas disconformes con mismo fin, apropiarse de toda riqueza, doblegar sus voluntades, someterle, invadir, la acumulación para que el poder-fuerza sea indestructible y expanda territorios.Hoy ese faraonismo le personifica el "Estado" USA con tentáculos bélicos por en el mundo entero; sus transnacionales invadieron el mercado mundial, sus máquinas y tecnología dinamita lo social, la sociedad contendida se hunde, su humano ha sido rentado en mísero valor. Nada ocurre sin consecuencias, y la humanidad deplora resultados de más de 500 años de vorágine capitalismo, riqueza concentrada en unos pocos millonarios es su fracaso, cataclismo social evidencia cuan errado ha estado el mundo en su ensayo de antropología social.Quizás James Watt no tuvo mala intención creando la máquina a vapor, pero sucesores desvirtuaron el propósito científico, mecanizaron la idea sin lo social desatando la impopularidad en la deshumanizada "industrialización"; millones de seres han pagado con su vida el inutilitario precio de la modernización, pero aún esperanzan que la humanidad supere, que sea el ser lo importante y no la máquina, aun logre producir mercancías sin el hombre, mujer y niños.-

