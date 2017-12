Escenarios complicados son los que se presentan al proceso bolivariano. Internamente su estructura capitalista poco se ha modificado en estos años, predomina el mercado capitalista, las relaciones de dominación y las pugnas burguesas por recobrar todo el poder para sí, al tiempo que la tendencia a la concentración burocrática y el fenómeno intrínseco de la corrupción amenazan en descomponerlo todo.Obviamente, en conjunción y dirección del hilo imperialista internacional y en particular el hegemón del norte asedian al pueblo venezolano para que vuelva al redil de los perritos falderos, de los pueblos sometidos, de las democracias del capital.Tan es verdad esta versión de neoliberalismo extremo impuesto desde las puras instancias empresariales de terrible guerra económica que sufrimos en el día a día; como que es cierto que a pesar de los trascendentales éxitos políticos del chavismo para imponer su voz, éste no ha desmoronado, como debiera y pudiera, al monstruoso proceso de crisis en que se nos ha colocado. Los éxitos de la Asamblea Constituyente fueron abandonados a mitad del camino quedándose en un conformismo mortal, que debe corregirse tanto como no cometer el mismo error con la Fiscalía.En esta materia el gobierno está lejos de "atinar en las medidas económicas", porque sigue pensando en soluciones desde arriba, legalitas y neutras, que hieden a asesoría socialdemócrata. Batallas en las que la burguesía es experta en el manejo de sus relaciones y los procesos de reproducción del capital, por eso se levantará una y otra vez de cualquier derrota política, avanzando en su fase de invasión. Ciertamente la invasión de Venezuela lleva su trayectoria bajo procedimientos muy peculiares hasta que logre la conquista de las almas, la aceptación del mandato imperial por derrotismo moral.Es difícil para el proceso democrático y revolucionario, no cabe duda, si se rompen ciertas amarras, el chavismo tiene ante sí inmensas fuerzas y reservas de las cuales echar mano, la fortaleza del pueblo, el proyecto de patria e identidad popular, la fuerza del aparato gubernamental, las fuerza armada nacional bolivariana, una ideología propia y más que ya se sabe.Un proceso a todas luces complejo, una crisis que reclama medidas para avanzar en este proceso especial de la revolución bolivariana, para hacerse más clasista y popular, de medidas extremas contra las élites burguesas, burócratas y corruptas. Una cuestión que debe radicalizar y ampliar las formas de la propiedad social de los bienes y recursos del país, efectivamente con controles del pueblo, su comunidad y formas de organización. De radicalizarse en el manejo de los recursos congelando arriba el derroche de recursos y cualquier abuso de poder, el pueblo vive en la necesidad, pero no tolerará que sus dirigencias se corrompan y enriquezcan a manos llenas, ni mucho menos que se callen sus voces. Sería retórica seguir hablando de las medidas revolucionarias que están en la boca de todos y todas, hay que hacerlas.Un proceso que requiere el despliegue del poder libertario contra cualquier dominación, o se hace a estas alturas o los pueblos se dividen y se enfrentan a la red tendida de la divisa del saqueo de toda la vida por el empresario salvador amigo de los enemigos históricos del bolivarianismo en esta situación creada para su beneficio.

