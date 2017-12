Nos preguntamos hoy los venezolanos revolucionarios, que pensaran los familiares padres, madres y hermanos, de aquellas 41 personas que perdieron la vida este año asesinados por estos terroristas, incluso los inocentes 23 que fueron quemados vivos, por parecer chavistas o tener la piel morena. Todo sea por la paz, dirán nuestros emisarios, pero también hay paz en los cementerios. Creemos en este caso que es peor el remedio que la enfermedad. Para llegar a esto tanto dialogar ¿?Cuando el diálogo con la oposición en Santo Domingo "va chévere", es mala señal para el pueblo raso. Acuérdense lo que le hicieron al comandante Chávez, por tanto perdonar a los golpistas con el crucifijo en sus manos, no pararon hasta matarlo.Vemos con tristeza que mientras el pueblo es el que le toca resistir los peores embates y los fuertes ataques, de esta gavilla de asesinos y piromaniacos, de la derecha fascista, que seguirá conspirando e incrementará sus ataques económicos contra el pueblo llano para lograr ahora matarlo de hambre y necesidad, como estrategia para salir del "Régimen de Maduro ". En Santo Domingo, se les ha premiado acordando concederles la libertad a un grupo de estos angelitos y dementes terroristas fascistas de la derecha insurrecta."Árbol que nace torcido nunca la rama endereza", así son estos terroristas premiados hoy con la libertad de un acuerdo nefasto o "Pacto de Santo Domingo" que nos recuerda un poco a los chavistas revolucionarios a "Punto Fijo". Pacto acordado por una paz inexistente, pues la guerra económica arrecia hoy más que nunca.A cambio de que nos preguntamos ¿? Cabe aquí esta interrogante.Les recordamos a los negociadores del gobierno estas frases de Hugo Chávez, pues parece que las han olvidado.Frases de nuestro Comandante eterno Hugo Chávez que repican aún en nuestros oídos de venezolanos revolucionarios probados y chavistas.Váyanse al carajo yanquis de mierda que aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda, váyanse al carajo 100 veces, aquí estamos los hijos de (Simón) Bolívar, de Guaicapuro (líder indígena local) y de Túpac Amaru. Nosotros estamos resueltos a ser libres". (11 de septiembre de 2008)."Parto lleno de optimismo, lleno de luz, de fe en Cristo, para seguir batallando y venciendo". (Año 2012)No quiero morir, no me dejen morir.Chávez, yo ya no soy yo, Chávez es todo un puebloMovimiento Antifascista Venezolano.

