Los usuarios del nuevo iPhone X denuncian que el reconocimiento facial Face ID no funciona como método de autenticación a la hora de utilizar la función "Ask to Buy" ('Pregunta para comprar', en inglés).El "Ask to Buy" es una herramienta de control parental, la cual le permite a los padres aprobar las compras y descargas que realizan sus hijos a través de sus dispositivos iOS.>> Fusión de dos estrellas de neutrones fue el gran descubrimiento de 2017Las versiones anteriores del Smartphone de la manzana con el método de autenticación de la huella dactilar "Touch ID" la herramienta de control parental funcionaba correctamente.Entre otras fallas del Face ID están: El mal funcionamiento de la función Face ID puede confundir al propietario si es menor de 13 años.>> China realiza vuelo inaugural de primer avión anfibioEl sistema de reconocimiento facial no puede distinguir a personas gemelas, aumentando la vulnerabilidad del smartphone.El Face ID falló desde la presentación a la prensa de este nuevo modelo.

