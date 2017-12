JxCat y ERC se alejan de la mayoría absolutasi sus electos encarcelados o en Bruselas no renuncian.Los partidarios de la independencia están en éxtasis tras los resultados electorales de ayer. Han reeditado su mayoría absoluta en escaños, y según dicen, han conseguido difuminar uno de los argumentos que más habían coreado los contrarios al plan secesionista:la existencia de una"mayoría silenciosa" en contra de la secesión. Para ellos, el "mandato democrático" que en su opinión ya existía a favor de la secesión se ha reeditado. Más allá de sus consignas, en el 23 de enero como muy tarde debe celebrarse el primer pleno de la legislatura y empezarse a despejar el sinfín de interrogantes que planan sobre la política catalana. Los principales son:¿Pueden tomar posesión de sus actas de diputado los ocho candidatos de JxCat y ERC que están encarcelados? La primera cita de la legislatura es la constitución del nuevo parlamento, que debe ser el 23 de enero como muy tarde. Los diputados deben tomar sus actas, pero no es necesario que lo hagan presencialmente.JxCat y ERC consiguieron anteayer 66 escaños, y les faltan dos para la mayoría absoluta. Con la abstención de la CUP, ganarían todas las votaciones.Sin embargo, esta cifra se reduce a 58 parlamentarios si se tiene en cuenta que con el actual reglamento de la cámara, ninguno de sus ocho diputados electos y que están en prisión o en un autodenominado "exilio" en Bélgica para evitar su encarcelamiento podrán votar. El reglamento actual no permite el sufragio telemático y sólo autoriza el voto en unas circunstancias muy concretas, que en teoría incumplen.Entre los ocho parlamentarios que no podrán votar, están los cabezas de lista de JxCat y ERC, el expresidente -Carles Puigdemont- y el exvicepresidente, Oriol Junqueras. JxCat también tiene en prisión a su número dos por Barcelona , Jordi Sánchez, -que preside la principal entidad independentista, la Assemblea Nacional Catalana (ANC)- y su número siete, el exconsejero de Interior Joaquim Forn. Están junto a Puigdemont en Bélgica los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig (JxCat), Meritxell Serrat y Toni Comín (ERC).¿Qué consecuencias puede tener en la vida parlamentaria que ocho diputados independentistas no puedan votar? Sin estos ocho votos, JxCat y ERC lo tienen mucho más difícil para alcanzar la mayoría absoluta. Cs, PSC y PP suman 57 diputados, y JxCat y ERC ocho menos -de 66 a 58, y necesitarían seis escaños-. Su hasta ahora aliado, la CUP, sólo tiene cuatro escaños, por lo que necesitarán que los comunes se abstengan o apoyen sus iniciativas. Ante este punto, la coalición liderada por Xavier Domènech ha dicho que rechaza proseguir con la unilateralidad, condición que pone sine qua non la CUP para pactar.El coste de dejar los escaños vacíos para homenajear a los encarcelados va a ser muy alto, pese a que se trata una imagen muy simbólica y que los independentistas quieren rentabilizar.¿Por qué es fundamental para los independentistas mantener la mayoría en la mesa del Parlament? Este órgano que se encarga de interpretar el reglamento de la cámara y, según expone el constitucionalista Xavier Arbós, su criterio será fundamental a la hora de dictaminar en qué supuestos un diputado puede delegar su voto. Ahora, sólo se permite en supuestos como maternidad, paternidad o "incapacidad prelongada".Arbós recuerda que estar en prisión provisional o en el "exilio"para evitar la cárcel no es lo mismo que una incapacidad, pero que si hay una mayoría independentista en la mesa, se podría hacer una interpretación más flexible. También se podría reformar el reglamento, aunque es un procedimiento que requiere de unos meses de trámite.En la anterior legislatura, la antigua CDC y ERC tuvieron mayoría absoluta en la mesa, pese a no tenerla en el pleno. Este órgano regula el día a día del Parlament y lo forman el presidente de la cámara, los dos vicepresidentes y los cuatro secretarios.Los cuatro representantes de JxSí están imputados por haber permitido la aprobación de varias iniciativas independentistas a lo largo del anterior mandato, y de ahí la importancia de este órgano. Esta causa también afecta al único cargo de la mesa que tenían Podemos y sus aliados, el coordinador general del referente catalán de IU, Joan Josep Nuet.La mesa también acordó en la pasada legislatura con el voto de JxSí impulsar una reforma del reglamento del Parlament, y que salió adelante gracias al voto de la CUP en el pleno, que permite a los grupos parlamentarios presentar iniciativas de urgencia y limitar la capacidad de la oposición de presentar enmiendas. Así salieron adelante este septiembre las leyes de "ruptura".¿Cómo marcará la causa del 1-O la vida parlamentaria en la nueva legislatura? Los ocho diputados que están en prisión o en Bruselas por el 1-O es arroparon la secesión no son los únicos que están imputados por el procés.El juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera también atribuye presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de cargos públicos a diez diputados electos más de JxCat y ERC.En las filas de ERC, los imputados son su número dos, Marta Rovira;la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell;los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa;el exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y el exsecretario general de la Consejería de Economía, Josep Maria Jové.JxCat cuenta con tres imputados más:los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull, y Lluís Guinó, que formó parte de la Mesa del Parlament y que junto a Forcadell está acusado de haber permitido la aprobación de varias leyes secesionistas pese a la prohibición que dictó el Tribunal Constitucional.¿Qué pasará con los 19 parlamentarios electos que están imputados por el 1-O y las leyes de "ruptura"? Su destino lo tendrá que decidir el juez de sala, aunque las causas están en fase de instrucción. Hay un precedente que puede dar pistas sobre cómo podrían ser las condenas:el 9-N.Es la consulta soberanista que hizo el Govern en el 9 de noviembre de 2014, y que se saldó con una condena de inhabilitación para el expresidente del Govern, Artur Mas, y de los tres exconsejeros que participaron en la logística de la votación:Joana Otega, Irene Rigau y Francesc Homs.La sentencia del 9-N se hizo pública esta marzo, y convirtió a Mas en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución judicial, que consiste en dos años de inhabilitación. Esta pena le impide presentarse como candidato, incluso si la sentencia no es firme, lo que complica su futuro político y su eventual regreso a la política catalana.A la espera de ver qué ocurre con la sentencia, el juez de instrucción ha ampliado el número de imputados por el 1-O. ERC asegura que cuenta con banquillo suficiente y cuadros preparados para asumir cualquier responsabilidad en el Parlament y en el Govern si sus principales dirigentes son inhabilitados.Sin embargo, la principal incógnita es JxCat:el papel de la antigua CDC es simbólico, ya que Puigdemont impuso una candidatura con muchos independientes, amigos y gente próxima a él, que no tienen experiencia política previa. Lo que en campaña fue una virtud ahora puede ser un problema en una legislatura muy compleja.¿Puede continuar el artículo 155? El catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós indica que la intervención del autogobierno expirará "cuando tomen posesión los nuevos consejeros". Opina que, si los partidos independentistas acordasen proseguir un programa rupturista, hay que tener en cuenta que ello ya ocurrió en la anterior legislatura,en enero de 2016.Sin embargo, la activación del artículo 155 de la Constitución -que permite la intervención de una autonomía si peligra el interés general- se hizo cuando se formalizó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), tras una negociación entre PP, PSOE y Cs y un posterior acuerdo en el Senado.

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi