Las reacciones al tradicional discurso de Nochebuena del Rey , este año sólo tres días después de las elecciones en Cataluña, han estado centradas en el conflicto territorial.Tres días después del 21D, el monarca Felipe VI subrayó la necesidad de recuperar la convivencia en Cataluña. Estas han sido las principales reacciones a las palabras del Rey.Pablo Casado (PP): Liderazgo de concordia El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha destacado hoy del mensaje de Nochebuena del Rey su llamamiento a la tranquilidad y ha asegurado que en su partido se sienten muy satisfechos del "liderazgo de concordia y ambición de futuro que representa el Rey de España".Felipe VI lideró anoche, según el portavoz del PP, "esa España tranquila de las banderas en los balcones para decir que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa""Don Felipe volvió a ponerse al frente de la sociedad española para reclamar que sigamos viviendo juntos", ha dicho Casado en un videocomunicado. El dirigente del PP se ha mostrado de acuerdo con el monarca en la necesidad de "pasar página y retomar una agenda reformista que, probablemente, el procés ha detenido durante demasiado tiempo".En España, "un gran país admirado en todo el mundo", se puede defender cualquier idea respetando las ideas de los demás y, por eso, Pablo Casado ha subrayado el llamamiento del Rey a que el próximo gobierno de Cataluña "no vuelva a ir contra la ley, ni contra la convivencia".@PabloCasado_ valora el Mensaje de Navidad de S.M. el Rey pic.twitter.com/nXrA0rIlfw? Partido Popular (@PPopular) 25 de diciembre de 2017PSOE: "Repasó los problemas que compartimos" El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que el Rey repasó problemas que compartimos. "A los socialistas nos gustaría añadir la lucha contra la desigualdad, la protección social, la ciencia y la educación", ha continuado.@abalosmeco "El Rey repasó problemas que compartimos. A los socialistas nos gustaría añadir la lucha contra la desigualdad, la protección social, la ciencia y la educación." pic.twitter.com/143AREvU6i? PSOE (@PSOE) 25 de diciembre de 2017Rivera: Con la democracia y ambición de una España unida El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, fue anoche uno de los primeros en hacer declaraciones tras el discurso, apoyando sin ambages las palabras del Monarca: "Nos representa: orgullosos de nuestra democracia, de lo que hicimos juntos, de lo que nos une, pero con la ambición de un futuro mejor para una España moderna, diversa y unida", dijo anoche en Twitter.El #DiscursodelRey nos representa: orgullosos de nuestra democracia, de lo que hicimos juntos, de lo que nos une, pero con la ambición de un futuro mejor para una España moderna, diversa y unida https://t.co/n3du7UEEcu pic.twitter.com/cvkdKRSUZe? Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de diciembre de 2017El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado hoy que "el discurso del Rey nos representa a la mayoría de los españoles orgullosos del proyecto que nos ha permitido convivir en Democracia" y ha emplazado a los independentistas a que "regresen al marco legal de la Constitución y el Estatut", ha señalado en Barcelona Villegas ha valorado positivamente el discurso de anoche del rey Felipe VI y ha destacado "el proyecto de éxito" que se ha basado en los últimos 40 años en "la convivencia, la democracia, la libertad, el desarrollo económico y las políticas sociales".Villegas ha reclamado no obstante "un nuevo impulso de reformas y modernización para España" porque "ni el inmovilismo ni el conformismo" son una opción en el futuro proyecto español. "Coincidimos con el monarca en que este ha sido un proyecto de éxito, pero también coincidimos en que hay que reconocer lo que se ha hecho mal, hay que reconocer las cosas que no funcionan todo lo bien que deberían y por eso España necesita, a día de hoy, un nuevo impulso de reformas y de modernización".El secretario general de Ciudadanos ha reclamado a los dirigentes de los partidos independentistas "que se han ido del respeto a la ley y del funcionamiento democrático, que regresen y respeten las reglas del juego como son la Constitución y el Estatut"."Para empezar a dar soluciones a los ciudadanos, todos los partidos debemos respetar los principios de convivencia", ha dicho, y ha emplazado a aquellos que quieren cambiar las normas a hacerlo "de acuerdo con los mecanismos democráticos previstos".Pablo Iglesias: "España no necesita reyes" El secretario general de Podemos ha recalcado que " España no necesita reyes , sino servicios públicos de calidad, trabajo digno y diálogo", manifestó también en esta red social." Cambia el tono del 3-O, pero el Rey abraza el argumentario del PP: La crisis pasó, en Catalunya todo arreglado y la corrupción es un fenómeno meteorológico sin caras ni nombres", remachó el máximo representante de la formación morada poco después de que concluyera el tradicional Mensaje de Navidad del Rey a los españoles.Cambia el tono del 3-O, pero el Rey abraza el argumentario del PP: La crisis pasó, en Catalunya todo arreglado y la corrupción es un fenómeno meteorológico sin caras ni nombres. España no necesita reyes sino servicios públicos de calidad, trabajo digno y diálogo. #DiscursoDelRey? Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2017JxCat lamenta que fuera de nuevo "el Rey del 155" El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) y diputado electo, Eduard Pujol, ha afirmado hoy que el mensaje de Navidad del Rey "volvió a ser el del Rey del 155", pues parece que "el Rey se siente más cómodo apelando a la represión del 1 de octubre que no a la voluntad expresada en las elecciones".El portavoz JuntsxCat ha afirmado hoy en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba de Francesc Macià , que murió el día de Navidad de 1933 que el Rey está "más cómodo apelando a la represión del 1 de octubre que a la voluntad de los catalanes del 21-D"."Aunque hay quien ha destacado que el tono" del discurso del monarca se ha suavizado, el "fondo" sigue siendo el mismo, dijo. "Sorprende" que el Rey "no haya tomado nota de la voluntad de los catalanes en las urnas" y que la de ayer "era una muy buena oportunidad para recuperar el sentido de Estado", aunque Felipe VI "se alineó nuevamente" con la postura política del Ejecutivo central -"con ese sinsentido".Pujol también ha dicho que esta es "una Navidad excepcional porque no estamos todos", en referencia a los presos independentistas y al expresident Puigdemont y los cuatro exconsellers que se encuentran en Bélgica, lo que ha señalado que es una "situación absolutamente injusta y triste que no se debería repetir nunca más"."Las urnas dijeron lo que dijeron: basta 155", ha dicho, y ha insistido en que Felipe VI se alineó con este artículo de la Constitución.Forcadell: Consideración para los resultados del 21-D La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha mostrado respeto por el mensaje navideño del Rey: "Respeto la opinión del jefe del Estado y también espero que se respeten las opiniones de los catalanes que se expresaron en las urnas el 21 de diciembre".También ha lamentado que el homenaje de este año no sea normal porque no ha podido asistir el Govern, ya que hay miembros en la prisión y otros en Bélgica, y ha deseado que vuelvan todos a Catalunya una vez pasadas estas elecciones: "Porque los votantes así lo quieren".Marcel Mauri, de Òmnium, recuerda a los soberanistas en la cárcel El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha lamentado que el Rey destacara en su discurso la importancia de que las familias estén juntas en estas fechas, porque el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y otros dirigentes soberanistas no pueden, ya que están en la cárcel o en Bélgica, hasta que el Estado "cese de esta represión" en Cataluña, y dialogue. "Aún hace falta mucho para ver la voluntad de cambio de las instituciones españolas", ha añadido.Pisarello, de los Comuns: lamenta que "no rectificara" su mensaje El primer teniente de alcalde de Barcelona , Geraro Pisarello ( Barcelona en Comú), ha lamentado hoy que, a pesar del "cambio de tono" del mensaje navideño del Rey, éste no fuera una "rectificación" respecto al discurso que el monarca pronunció tras las votaciones del 1 de octubre."He notado un cambio de tono respecto al 3-O. Ni una propuesta concreta sobre Cataluña. Ha hablado de la corrupción como si eso fuera un tema ajeno a la Casa Real. Cuando lo escucho siempre pienso que necesitamos una República", ha señalado.Ha considerado que "hoy más que nunca hace falta diálogo" y ha dicho que "echa de menos" que tanto el Rey como el jefe del Ejecutivo "sean capaces de conectar con una parte importante de la sociedad catalana con la que no han conectado y a la que no se han dirigido".EN DIRECTE El primer tinent dalcalde de lAjuntament de Barcelona , @G_Pisarello , demana a Rajoy que "rectifiqui i obri una etapa de diàleg" i lamenta que Felip VI no virés el fons del discurs del 3-O https://t.co/2uX4PVkl51 pic.twitter.com/MWZ0kdxjNu? NacióDigital (@naciodigital) 25 de diciembre de 2017La ANC: N no habló de "una salida limpia y correcta del proceso" El presidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha lamentado que Felipe VI no hablase de "una salida limpia y correcta del proceso" independentista, y ha lamentado así que no haya llegado la vía de la negociación". Dice que no escuchó el mensaje del Rey, pero que ha oído comentarios sobre lo que dijo el monarca el domingo.Bosch (ERC): renuncie a unilateralidad El presidente del grupo municipal de ERC en Barcelona , Alfred Bosch, ha dicho hoy que "es el Reino de España el que debe renunciar a la unilateralidad y a la violencia: a la unilateralidad de las porras, de poner a gente en la cárcel y de suspender al Govern legítimamente escogido en las urnas".Bosch ha pedido al monarca que "abandone esa senda" y, en referencia a la mayoría independentista en escaños del 21D, ha afirmado que "el veredicto de las urnas ha quedado muy claro otra vez". "Quiero ver un cambio en la realidad, a los presos fuera de la cárcel, que la Policía deje de actuar contra la gente que vota y que se respete el gobierno legitimo y el mandato de las urnas".Castellà (Demòcrates): No incluyó "respetar la democracia" El portavoz de Demòcrates Antoni Castellà, partido se ha presentado a las elecciones con ERC, ha lamentado este lunes que el discurso navideño del Rey no incluyó "el mensaje de respetar la democracia", y le ha reclamado aceptar que la voluntad de las urnas en Cataluña es hacer efectiva una República, ha señalado junto a miembros del partido como Assumpició Laïlla en el cementerio barcelonés de Montjuïc. Castellà ha reivindicado que la próxima legislatura catalana debe servir para restituir al Govern cesado y hacer efectiva la República dando todos los pasos para conseguirla y ha tachado de injusticia absoluta que haya presos soberanistas, y ha defendido que puedan volver a Cataluña.Aitor Esbeban (PNV): "Sonó más a advertencia que a oferta de diálogo" El PNV ha lamentado hoy que el Rey "siga ignorando" en su tradicional mensaje de Nochebuena "la realidad" de las aspiraciones nacionales existentes en Euskadi y Cataluña y se limitase a hacer "el discurso de siempre envuelto, en celofán progresista".El diputado en el Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, ha criticado en declaraciones a los medios en Bilbao que, "en un discurso de 1.425 palabras, dedicase sólo 40" a hablar de la corrupción "y lo haya hecho como pasando por encima del asunto y porque el año pasado le recriminaron que no lo hiciese"."Habla de pluralidad y diversidad, palabras bonitas, pero no se sale de esas manifestaciones genéricas cuando aquí el problema que existe en el Estado es la existencia de realidades nacionales internas en Cataluña y Euskadi". "Y este año, si por algo ha destacado ha sido por ser el año de la crisis del modelo de Estado", ha sentenciado.El diputado del PNV al Congreso ha apreciado que su mensaje "sonó más a advertencia que ha propuesta de diálogo auténtico; advertencia al cumplimiento de la ley, acompañada de palabras como pluralidad, diversidad, diálogo, pero diálogo sin mover una coma".Esteban también ha dicho que hizo "una mala lectura de principios que suenan y que nadie puede negar (como pluralidad y diversidad), pero luego los interpreta de una manera absolutamente contraria para conseguir esos principios que dice defender".

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine The Jamestown Sun //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi