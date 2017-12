/ Guatemala trasladará su embajada a Jerusalén. Foto: Morales y Netanyahu/ GPO-Haim-ZachEl presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció este domingo que trasladará su embajada en Israel a Jerusalén, al igual que lo anunció Estados Unidos (EE.UU.), a pesar del rechazo que la medida ha despertado en la comunidad internacional en la Organización de Naciones Unidas (ONU).“Hoy he conversado con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; hablamos de las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel” y el principal tema tratado “fue el retorno de la embajada de Guatemala a Jerusalén”, escribió el mandatario en su cuenta de Facebook Y en ese sentido informó que dio instrucciones a la canciller Sandra Erica Jovel Polanco “para que inicie las coordinaciones respectivas para que así sea”.Gracias, Guatemala! 🇮🇱🇬🇹 pic.twitter.com/eqJaYIkVXY- Israel"???? (@Israel) 25 de diciembre de 2017Guatemala y Honduras fueron los únicos dos países latinoamericanos que votaron en contra de la resolución de la ONU que condena y anula la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump , de trasladar la embajada de EE.UU. a Jerusalén.ONU aprobó, con 128 votos a favor, una resolución para que EE.UU. revierta su decisión sobre Jerusalén La Asamblea General de la ONU condenó este jueves por 128 votos a favor y 9 en contra la decisión de Trump sobre reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.El documento sobre el estatus de Jerusalén fue aprobado con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. El pasado viernes Morales justificó que el respaldo a Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU y dijo que es porque “Guatemala es pro Israel históricamente”.“En los 70 años de relación, Israel ha sido nuestro aliado”, aseguró.“A pesar de que solo fuimos nueve [los países que rechazaron esa iniciativa de la ONU], estamos con total certeza y convicción de que es la ruta correcta” porque Israel es “un aliado importante de Guatemala” y “debemos apoyarlo”, afirmó. Actualmente, la embajada de Guatemala en Israel está en Tel Aviv, pero hasta la década de 1980 se encontraba en Jerusalén.Thank you Guatemala 🇬🇹 for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem ! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel 🇬🇹🇮🇱. @IsraelMFA @Israel- Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 25 de diciembre de 2017"¡Gracias Guatemala por su importante decisión de trasladar su Embajada a Jerusalén!", expresó en respuesta al anuncio guatemalteco el portavoz del Ministerio de Exteriores Emmanuel Nahshon en un mensaje de Twitter. "¡Maravillosas noticias y verdadera amistad!"."Viva la amistad entre Guatemala e Israel", agregó en Español.Estos temas te pueden interesar: IsraelCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi