Impresionantes imagenes de Santa Claus en el mundo enteroUna de las tradiciones más bonitas de la Navidad es la visita de Santa Claus. A continuación les mostraremos imágenes de este acontecimiento en todo el mundo.Argentina/Foto tomada de InfobaeAlemania/ Foto tomada de InfobaeLa India/Foto tomada de InfobaeTaiwán/Foto tomada de InfobaeTokio/Foto tomada de InfobaeTokio/Foto tomada de InfobaeNicaragua/ Foto tomada de InfobaeSiria/Foto tomada de InfobaeLíbano/Foto tomada de InfobaeEspaña/Foto tomada de InfobaeMónaco, Francia /Foto tomada de InfobaeRoma/ Foto tomada de InfobaeEslovenia/Foto tomada de Infobae Rusia /Foto tomada de InfobaeEstonia/Foto tomada de InfobaeVenecia/Foto tomada de InfobaeItalia/Foto tomada de InfobaeFrancia/Foto tomada de InfobaeFort Lauderdale, Florida /Foto tomada de Infobae Distintas formas de ver las navidades pero siempre tratando de traer esperanza y buenos deseos en estas fiestas.