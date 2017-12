/ En la jornada de ayer Napoli venció 3-2 a Sampdoria que tuvo a los uruguayos, Lucas Torreira y Gastón Ramírez como titulares, el fraybentino, anotó un golazo para su equipo, pero no le alcanzó.En San Paolo, Napoli sigue como líder del Calcio Italiano, aunque le costó mucho vencer a la Sampdoria que había empezado ganando con un gol del ex Peñarol Gastón Ramírez, de tiro libre, pero lo dio vuelta y ganó 3-2. Lucas Torreira, también fue titular en el elenco tricolor.Además Sassuolo dio el batacazo de la jornada tras vencer a Inter 1-0, no estuvo en el plantel Matías Vecino. Mientras que Udinese goleó 4-0 a Verona que, tuvo en el banco de suplentes a Martín Cáceres.En España, Celta de Vigo derrotó a Deportivo La Coruña 3-1, en Vigo fue titular, pero no anotó Maximiliano Gómez, mientras que Federico Valvede ingresó en el segundo tiempo en el perdedor.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi