/ El Papa recordó a los que como José y María modernos. El papa recordó este domingo 24 de diciembre a los millones de personas que se ven obligadas a dejar su tierra y a sobrevivir a los "Herodes de turno", hombres que "no tienen problemas en cobrar sangre inocente" para lograr sus propósitos.Tal afirmación fie realizada durante la tradicional misa de Nochebuena, o de Gallo, celebrada en la basílica de San Pedro.El papa Francisco comparó la situación que vivieron José y María, obligados a dejar su tierra, pero "llenos de esperanza y de futuro por el niño que vendría" con los millones de personas que huyen en la actualidad de sus países.Al igual que los modernos refugiados, José y María "luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: llegar a Belén y experimentar que era una tierra que no los esperaba, una tierra en la que para ellos no había lugar", explicó el sumo pontífice ante casi 10 personas congregadas para escuchar su homilía."Vemos las huellas de familias enteras que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas de millones de personas que no eligen irse sino que son obligados a separarse de los suyos, que son expulsados de su tierra".En muchos de los casos esa marcha está cargada de esperanza, cargada de futuro; en muchos otros, esa marcha tiene solo un nombre: supervivencia".Y entonces recordó que muchos deben sobrevivir "a los Herodes de turno que para imponer su poder y acrecentar sus riquezas no tienen ningún problema en cobrar sangre inocente".Pero también "en medio de la oscuridad de una ciudad, que no tiene ni espacio ni lugar para el forastero que viene de lejos, en medio de la oscuridad de una ciudad en pleno movimiento (…) precisamente allí se enciende la chispa revolucionaria de la ternura de Dios". En Belén, "se generó una pequeña abertura para aquellos que han perdido su tierra, su patria, sus sueños; incluso para aquellos que han sucumbido a la asfixia que produce una vida encerrada", expresó el Sumo Pontífice.El argentino Jorge Bergoglio, hijo de migrantes italianos, exhortó a que "nadie tenga que sentir que en esta tierra no tiene lugar".El universal/Sincuento.com