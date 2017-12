/ En varias entregas de su cuenta de Twitter, el economista directivo de la firma Datanálisis Luis Vicente León dio a conocer varias recomendaciones para que los venezolanos enfrenten con menos trauma la hiperinflación durante el venidero 2018.En ese sentido explica que ningún venezolano podrá salir ileso de la crisis económica cuyo agravamiento pronostica para el próximo año.Por lo que escribió varios tips para enfrentarla.Entre las recomendaciones, León escribe que se debe g enerar divisas ya sea, por inversión y hasta por turismo, entre otras.Explica que se debe ser conservador a la hora de gastar el dinero , que luce superdevaluado. Por lo que recomienda no vender activos a cambio de monedas venezolanas a riesgo de perder ambos instrumentos.Afirma el economista que la crisis nos empobrece a todos y que espera que el gobierno cambie de modelo económico y elimine el intervencionismo que causa la hiperinflación.Comparto con ustedes mis tips para surfear la hiperinflación. Aunque dificilmente podremos salir ilesos y sin tragar agua, la idea es no ahogarse. https://t.co/meQZLEFHVF— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 La hiperinflación y la crisis nos empobrece a todos. Esperamos que en 2018 se produzca un cambio en el modelo de control e inervencionismo que la causa. Pero no hay forma de salir ilesos. Sólo espero que estos tips les ayuden a llevarla lo mejor posible.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Por el lado del ingreso, la única forma de protegerse en procesos hiperinflacionarios es generando divisas. Por inversión, por exportación, por prestación de servicios al extranjero, turismo o por remesas, que en Venezuela ya superan el 5% de la población.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 El ahorro en hiperinflación no se refiere a guardar moneda devaluada e hiper impactada por inflación sino a ser conservador en la forma de gastar. Es irrelevante si se trata de una familia rica, de estrato medio o con escasos recursos. Todos deben adaptarse a una nueva realidad.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 NO vendas activos para quedarte con bolívares. Perderás el activo…y los bolívares. Adelanta con esos recursos las compras indispensables para tu vida y manten el remanente (si hay) en activos monetarios referidos a moneda dura.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Si no tienes opción y necesitas vender activos para vivir, trata de vender primero aquellos que te representan costos de mantenimiento y no ingresos por actividad o alquiler. No financies en Bs ninguna parte de la venta y trata de obtener moneda dura.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 En hiperinflación no es momento de vender tus activos fijos como apartamentos, terrenos, locales, carros. Los precios estarán por el piso. Si estas criris suelen durar un año (no siempre), trata de espera si puedes, pues obtendrás mejor precio en el futuro. Pero si no puedes…— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Ahorrar en bolívares es equivalente a guardar en el horno tu panela de hielo.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 El mensaje entonces es obvio. No tiene ningún sentido mantener bolívares en tu cuenta ni en tus manos. Debe cambiarse de inmediato por bienes o moneda dura, que es prácticamente cualquiera que no sea la tuya.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Pero, qué hace una persona común para enfrentar los embates de una crisis hiper inflacionaria? Lo primero es racionalizar que debe prepararse para una crisis mucho más fuerte y larga que las que conoce y la forma de manejar su economía personal debe cambiar dramáticamente.— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 22 de diciembre de 2017 Redacción Noti Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi