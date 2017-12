© Francisco Velasquez

La actriz de 67 años debió suspender sus actividades en Los Ángeles por recomendación de sus médicos. La reemplazó su amigo Carlos Villagrán 23 de diciembre de 2017 María Antonieta de las Nieves debió suspender su gira por problemas de salud A los 67 años, la actriz María Antonieta de las Nieves, alias la Chilindrina, continúa ofreciendo shows en distintos lugares del mundo. Sin embargo esta semana debió suspender sus actividades por un problema de salud , informó el diario El Universal.De las Nieves se encontraba en Los Ángeles, Estados Unidos, preparándose para su gira de despedida, cuando se sintió indispuesta y sus médicos le indicaron que suspenda sus actividades." Estoy, gracias a Dios, bien.Lo que tuve fue una bronquitis asmática que me impedía desempeñarme bien en mi show. No podía ni hablar y cada vez que daba una función se me dificultaba hacerlo; mientras actuaba sentía como que me faltaba el aire y no podía respirar.(?) Estaba en Los Ángeles y aunque yo quería continuar, los médicos me recomendaron estar en reposo y recuperarme", contó la actriz de "El Chavo del Ocho".Como la Chilindrina debió suspender sus actividades solo una semana después de haberlas iniciado, alguien tuvo que reemplazarla."Le pedí a mi amigo Carlos Villagrán (Quico) que si me podía suplir en la gira por Estados Unidos y aceptó con gusto, cosa que le agradezco" , dijo.Décadas después de acabar "El Chavo del 8", la Chilindrina continúa como uno de los personajes más recordados de la televisión , al punto de que Netflix contrató a María Antonieta de las Nieves para protagonizar un comercial de la serie de televisión Stranger Things .LEA MÁS:María Antonieta De las Nieves: "Quise dejar a la Chilindrina"

