MENDOZA.- Los médicos saben lo que es recibir a un accidentado en la guardia del hospital, sobre todo en épocas festivas, cuando afloran los excesos. Con el objetivo de anticiparse a la Navidad y al Año Nuevo y concientizar acerca de los riesgos que se corren cuando se toma alcohol y se agarra el volante -sobre todo de las motocicletas- un grupo de médicos y residentes de uno de los principales hospitales de Mendoza decidió lanzar un duro pero efectivo mensaje de fin de año.El contenido se viralizó a las pocas horas y se centró en la prevención con el fin de evitar tragedias en las rutas durante los festejos y que las personas no tengan que "ver a nadie" en los centros sanitarios. Además, recalcan el dolor y la tristeza que provocan estos hechos en el seno familiar, que llega a destruirse.El pedido de un grupo de médicos para estas fiestas que se viralizó en las redes.Foto: Facebook "Estas fiestas pasalas con quien quieras, menos con nosotros. Si tomas no manejes", reza el posteo que comenzó a circular por Twitter, Facebook y WhatsApp de manera impensada.Los autores del mensaje son los profesionales del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Perrupato, en la comuna de Maipú, quienes se metieron en las redes con un llamativo consejo para reflexionar, acompañado de una imagen de todo el equipo de trabajo.José Soria Adaro, uno de los médicos, explicó el motivo de la acción cibernética: "Elaboramos un mensaje dirigido a todos los que van a conducir y pensamos que si esas fiestas las pasan con nosotros, es porque van a ir al hospital".En tanto, el médico Facundo Tolosa, aclaró: "Nosotros no podemos pasarla con nuestras familias porque estamos de guardia pero queremos que otros la pasen bien y que no tengan que llegar al hospital por causas que pueden prevenirse".Según explicaron, reciben más de 10 accidentados por día, con un notable incremento en la época de fiestas y edades promedio de los pacientes que van de los 20 a los 40 años.También destacaron que los accidentados consumen alcohol o drogas, por lo que hacen hincapié en la importancia de que se designe un conductor responsable en caso de circular en auto.Los profesionales consideran que este tipo de campañas, como las que se viene haciendo con la pirotecnia, son efectivas ya que se ha logrado reducir el número de quemados.El director del hospital, Omar Dengra, destacó el mensaje de los médicos y explicó que reforzarán las campañas para lograr una mayor concientización de la ciudadanía.Los profesionales de la residencia son José Soria Adaro, Facundo Tolosa, Mariano González Lucero, Emiliano Guirado Quevedo, Pablo Asiol, Matías López Castro, Alejo García Bensi, Marcos Peñaloza (jefe de residencia) y Martín Montenegro (instructor).En esta nota: Navidad Redes sociales Salud Navidad 2017 LA NACION Sociedad Inseguridad vial.

