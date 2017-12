/ El Servicio Nacional de Aduanas informó hoy que reforzó sus oficinas en pasos fronterizos en todo Chile, con una inversión de unos 4,5 millones de dólares, casi el 4 % del presupuesto total de la institución, con el fin de mejorar la labor de fiscalización, control y atención de usuarios“Se trata de un ambicioso plan que está asociado al desarrollo y modernización de nuestro servicio, especialmente a los funcionarios que cumplen turnos en los puntos de control, y también a los usuarios que debemos atender diariamente”, señaló el director nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda.Sepúlveda precisó que la cartera de iniciativas ha abarcado prácticamente todo Chile, generando obras en las instalaciones que tiene Aduanas desde Arica (en el límite del norte) a Punta Arenas (en el extremo sur).Por su parte, la subdirectora administrativa, Silvia Salinas, explicó a los periodistas que “a partir del 2016 presentamos un proyecto de mejoramiento de infraestructura para nuestros edificios y pasos fronterizos”.Agregó que “para nosotros como Servicio es una prioridad, ya que es un programa de tres años en el que estamos invirtiendo aproximadamente unos 1,9 millones de año al año, excluyendo los nuevos edificios porque los postulamos aparte y que son otros 1,6 millones de dólares más”.El pasado 15 diciembre, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile dijo que recaudó en diversas subastas, entre 2016 y 2017, unos 3,5 millones de dólares, recursos que se entregaron a las arcas fiscales.Los productos o mercancías que son subastadas por Aduanas son aquellas que han quedado en presunción de abandono, por ejemplo, debido a que su consignatario o importador no las retiró tras 90 días de depósito.También mercancías retenidas -ya sea en grandes embarques o a pasajeros internacionales- que no las recuperaron porque no se pagaron los impuestos correspondientes y otros tipos de mercancías que son abandonadas expresamente o decomisadas por Aduanas debido a que infringieron normativas específicas. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi