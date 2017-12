© Francisco Velásquez

El presidente de Perú , Pedro Pablo Kuczynski , autorizó este sábado 23 de diciembre de 2017 que el exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia , ambos en prisión preventiva por presunto lavado de activos , pasen la Navidad juntos con sus tres hijos.A través de un mensaje en Twitter ( @ppkamigo ), el mandatario anunció que ?el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasarán la Navidad y el cumpleaños del pequeño Samin en unión de sus tres hijos?.El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasarán la Navidad y el cumpleaños del pequeño Samin en unión de sus tres hijos.? PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) December 23, 2017 Asimismo, el Ministerio de Justicia informó que se otorgaron los permisos necesarios para que la pareja se reúna con sus hijos en fiestas navideñas y también pasen juntos el cumpleaños de su hijo menor, el próximo 27.Horas antes, el abogado de la pareja, Wilfredo Pedraza , informó a medios locales que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había rechazado la solicitud presentada por Humala y Heredia para tener una visita familiar en Navidad.Humala está recluido en el penal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía , en el distrito de Ate , mientras que su esposa está en la prisión de mujer es en el distrito de Chorrillos desde julio pasado cuando un juez ordenó su detención preventiva por irregularidades en el financiamiento de sus campañas.?Hemos pedido una visita familiar pero lamentablemente eso no ha sido concedido. Esto por la Navidad , principalmente, y nos parece una situación bien delicada. No es posible que tres menores de edad la pasen sin sus padres?, declaró Pedraza horas antes de la decisión del mandatario.Humala y Heredia son investigados por el presunto pago de aportes para sus campañas electorales del entonces Gobierno de Venezuela en 2006 y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el 2011, cuando el partido Nacionalista ganó las elecciones presidenciales en Perú.Ollanta Humala y Nadine Heredia participan por vídeoconferencia en audiencia de apelación Humala y Heredia recurren a la Corte Suprema para anular encarcelamiento Diario peruano ratifica versión de que Odebrecht financió campaña de Keiko Kuczynski, cerca de destitución, niega corrupción en asesorías con Odebrecht Odebrecht confirma que financió a Keiko Fujimori y Ollanta Humala Defensa de Humala y Heredia analiza llegar a instancias supranacionales.

