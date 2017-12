Rudy Cardozo firmó ayer para The Strongest y dio lugar a que el próximo año se pueda consumir un inédito hecho: en 2018 jugará su tercera Copa Libertadores consecutiva, aunque con tres camisetas diferentes.Nacido al profesionalismo en Bolívar, en el que creció como jugador, Cardozo se puso la camiseta oro y negra atigrada, la tercera en el país, donde lució también la de la selección boliviana, aparte de haber jugado en clubes del exterior.Con la Academia jugó la Copa de 2016 (grupo 2 ante Boca Juniors, Racing Club y Deportivo Cali) en una temporada que fue la última como celeste, porque luego pasó a Wilstermann de Cochabamba.Luciendo la divisa aviadora, este 2017 volvió a la Libertadores, en la que el conjunto de Cochabamba avanzó hasta cuartos de final.En 2018, con The Strongest, el mediocampista ofensivo volverá a tener como rivales al uruguayo Peñarol y al argentino Atlético Tucumán, los adversarios que Wilster enfrentó en su llave este año.El grupo 3, en el que fue emparejado el aurinegro, se completa con el paraguayo Libertad.El volante nacido en Tarija, después de que ayer firmó su contrato por una temporada y fue presentado por el presidente César Salinas, dijo que ?estoy contento y orgulloso de defender estos colores, lo voy a hacer profesionalmente; voy a trabajar duro para que el club siga creciendo y también para hacer historia en la Copa?.Volver a jugar el torneo internacional fue uno de los motivos por el que decidió aceptar el ofrecimiento del club, ?porque la Libertadores es importante para toda institución y en The Strongest han realizado una apuesta importante para llegar lejos?.Al Tigre ?le tocó un grupo bastante duro?, aunque aseguró que ninguna de las otras siete llaves del campeonato ?son fáciles?.Apuntó, además, que en la serie no existe un favorito, porque todos son clubes con experiencia copera, pero la primera meta que se ha trazado la dirigencia de la entidad es avanzar a octavos de final.?A nosotros simplemente nos toca prepararnos de la mejor manera y llegar bien a los partidos, que seguro es el objetivo de los otros rivales. Tengo muchísima fe de que vamos a conseguir cosas importantes en la Copa, además tengo muchas ganas de entrar ya a la cancha?.También se ilusiona con que el Tigre juegue un buen torneo local y pueda alcanzar el título, que le fue esquivo en dos oportunidades en este 2017.Destacó la labor que realiza el directorio en estos días, que se encarga de realizar contrataciones importantes, incluida la del técnico Carlos Ischia, y que junto a los jugadores que ya son parte del plantel ?vamos a conformar un gran equipo?.Agradeció al presidente Salinas y su directorio por la confianza.El dirigente elogió sus condiciones: ?es un jugador importantísimo en nuestro fútbol, ha sido una muy buena elección y está con todo para ser un aporte grande. Vas a tener todas las oportunidades para triunfar?. (23/12/2017)

