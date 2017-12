© Francisco Velasquez Venezuela

© Francisco Velasquez PDVSA Venezuela

Mucho se habla de los seis puntos (o más) que motiva otro enajenado intento de ?diálogo? entre gobierno y oposición partidista, veamos:Según el Ministro para la Información Jorge Rodríguez, el primer punto es ?soberanía y el rechazo a cualquier tipo de injerencia? imaginamos intenta abordar las sanciones internacionales contra el Gobierno producto de su divorcio constitucional y democrático, asimismo, la oposición, podríamos suponer, incluye en este ítem la notable, pública y descarada injerencia de Cuba en todos los asuntos internos de Venezuela ¿dará resultado?Segundo punto: ?cronograma y garantías electorales? nos preguntamos ¿tiene sentido si ya fueron realizadas (incompletamente) las municipales y regionales con todo tipo de arbitrariedades, abusos y violaciones a la ley? dicho sea de paso, con una ?constituyente? confeccionada exclusivamente para el Gobierno, de paso ?supraconstitucional?.Tercer punto: la denominada ?Comisión de la Verdad? prefabricada por el Gobierno, vale señalar, sustentada por toda la institucionalidad secuestrada por el régimen ¿Qué podría obtener el país con esta comisión? Los resultados ya son consabidos: todo es culpa del imperio, la derecha, la oligarquía y, ahora, chavistas disidentes.Cuarto punto: ?el acatamiento de la AN a sentencias del TSJ? otra instancia constituida al margen de la ley cuyos magistrados entraron en desacato al desobedecer órdenes constitucionales del órgano que la elige (AN) a fin de determinar si hubo o no irregularidades en su conformación, desde la convocatoria al proceso, preselección, perfil de los aspirantes y selección. La oposición solo debe exigir se reconozcan las competencias y facultades constitucionales al Parlamento, sin condicionantes ¿ocurrirá?El quinto punto: ?combate a la ?Guerra Económica?, cuyo único sentido sería que el Gobierno derogue el conjunto de leyes que distorsionaron nuestra economía, cree condiciones para levantar paulatinamente controles (focos de corrupción) y apoye el insustituible sector productivo privado, nada fuera de esto sería útil ¿aceptará el mea culpa?El sexto punto: la joya de la corona ?el reconocimiento nacional e internacional a la ANC? instancia fallida que ha magnificado los problemas del país, reconocerla sería constitucionalizar los controles, racionamientos, condicionantes a nuestros derechos y libertades, el oscurantismo en el manejo de los recursos del Estado, regalar el país a una élite política-militar, etc.Como se aprecia, estos puntos son inútiles ¡No resuelven nada! solo benefician al Gobierno. Un diálogo verdaderamente útil tendría un punto único: el desmontaje de la fallida ANC y posterior reinstitucionalización del país apegada a la Constitución, a la verdadera voluntad del pueblo? lo demás es paja, muy sospechosa por demás.

© Venezuela Francisco Velasquez

© Venezuela Francisco Velasquez PDVSA

Instagram: Neurocirujano Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi