Los legisladores Juan Sheput, del oficialismo, y Víctor Andrés García Belaúnde, del partido Acción Popular, apoyaron hoy los "cambios radicales" en el gabinete anunciados por el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, tras el fracaso de la moción de destitución en su contra.Sheput, del partido de Gobierno Peruanos por el Kambio, declaró que el mandatario ha señalado "que hará cambios radicales en el Gobierno" y que espera "que no sean solo cosméticos porque no habrá una segunda oportunidad".En declaraciones a RPP Noticias, el legislador agregó que "las conversaciones con las otras bancadas (en el Parlamento) tienen que ser efectivas" para darle una continuidad al Gobierno.El parlamentario recordó que el rechazo a la destitución de Kuczynski solo tuvo 19 votos, de un total de 130 legisladores, porque "el reclamo mayor era que la investigación al presidente continúe", respecto a sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.Sheput descartó que el Gobierno prepare un indulto para el expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel, para el día de Navidad, como asegura que algunos legisladores lo están diciendo "tratando de contaminar este proceso en el que perdieron la vacancia".La destitución de Kuczynski se frustró con parte de los votos de abstención del hijo menor de Fujimori, el legislador Kenji Fujimori, y otros nueve parlamentarios de Fuerza Popular, que votó mayoritariamente por la vacancia.El jefe de Estado "es una persona humanitaria, pero saquemos este punto de la conversación porque, tal y como lo dijo el presidente y la presidenta del Consejo de Ministros, el indulto no se ha negociado por la vacancia presidencial", afirmó Sheput.El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que votó a favor de la destitución, opinó que la expectativa frente al Ejecutivo es "cómo hacemos para que este Gobierno deje de ser lobbista y sea de reconstrucción nacional".Ademas, la reconciliación nacional, anunciada por Kuczynski, tiene que ser con el resto de la oposición, "no con sus amigos ni su círculo más cercano", apuntó García Belaúnde.El legislador de Acción Popular declaró a RPP Noticias que "el Gobierno tiene que tomar decisiones importantes y tiene que haber un cambio de Gabinete, esta es la oportunidad"."Empieza un año nuevo y las expectativas son nuevas y la gente tiene que renovarse", remarcó.Por su parte, el congresista Jorge del Castillo, del partido Aprista, defendió el voto de conciencia emitido, junto a su colega de bancada Luciana León, contra la vacancia presidencial, y que generó una discusión con otros dos integrantes de su partido que apoyaron la destitución."Nosotros escuchamos (a Kuczynski) y tomamos la decisión que tomamos, y no me arrepiento de haberla tomado", afirmó Del Castillo."El Perú necesita que se atiendan sus problemas de fondo", manifestó el legislador aprista, al defender su rechazo a la destitución del mandatario y la posibilidad de que se hubiese convocado a nuevas elecciones.

