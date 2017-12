© Francisco Velasquez

El cadáver de hombre, sin identificar, fue encontrado muerto y con un impacto de bala en la cabeza, en horas de la madrugada del pasado jueves, en la carretera que conduce a Rubio, San Cristóbal. Así lo informaron las autoridades policiales, al Diario Los Andes.El cuerpo no pudo ser identificado porque no encontraron los documentos de identidad del infortunado. El cuerpo permanece en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal como ?desconocido? y se esperaba que alguna persona que tengan familiares desparecidos acuda para un eventual reconocimiento.El cadáver fue localizado en horas de la madrugada en la vía pública por habitantes del sector La Esmeralda, en Barro Amarillo vi a Santa Anita y de inmediato lo notificaron a las autoridades.Una comisión que arribó al lugar poco después, se encontró, a orillas de la carretera el cuerpo sin vida de un masculino, con notorios signos de tortura.Estaba vendado con un trapo rojo y amordazado con una chaqueta azul.La zona fue acordonada de inmediato, para preservar la escena del crimen, hasta tanto llegaron los detectives de la División de Homicidios de la Policía científica Táchira, que asumieron las investigaciones.En el lugar practicaron un rastreo en busca de evidencia y se prolongó hasta horas de la mañana.La victima vestía un suéter manga corta, verde con blanco y un pantalón azul, dijo uno de los funcionarios, prendas que fueron colectadas y que junto a la experticia fotográfica, son conservadas como evidencia.A simple vista se notaba la herida de bala en la cabeza. Por la evidencia se presume que el joven fue llevado al lugar para ser asesinado.Se sospecha que este homicidio pudo haber ocurrido entre la medianoche y las 2.00 de la madrugada, cuando fue encontrado el cadáver por los lugareños que describieron la zona como ?solitaria y apartada?.Es un ramal que parte desde la carretera a Rubio, que a esa hora prácticamente no cuenta con tráfico vehicular, ya que la gente se abstiene de transitar por la inseguridad.En un esfuerzo por lograr la identificación del joven asesinado, tomaron las huellas de la víctima y lo anexaron al expediente.Sobre el caso, no se aportaron otros detalles.

