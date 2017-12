/ Al menos dos personas murieron entre ellas una mujer embarazada y una decena resultaron heridos, este viernes en la noche después de que un camioneta colisionara con un camión 350 en el sector La Matica en la parroquia Sixto Zambrano del municipio Rosario de Perijá.El hecho se registro aproximadamente a las 7.30 de la noche, frente a la hacienda El Mango, cuando una camioneta marca Toyota modelo Hilux color azul trató de esquivar un hueco y se estrelló contra el camión que venía de frente, cargado con másde 15 personas que viajaban hacia la comunidad pesquera de Barranquitas.La mujer no ha sido identificada por los funcionarios, murió de manera instantánea, mientras que la segunda víctima fue identificada como Janerio Pereira de 41 años de edad apodado "El Topo", murió minutos después en la sala de emergencia del Hospital Virgen del Rosario, cuando era atendido.Al parecer los pasajeros viajaban con destino a sus hogares, el conductor del camión les había dado la cola pues por la falta de transporte no había podido viajar. La decena de heridos fue atendida en centros de salud privados y al menos cuatro de ellos fueron traslados hacia Maracaibo. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos.Familiares a las afuera del centro de salud informaron que las victimas residían en Barranquitas, estaban en el poblado de La Villa realizando compras y al no encontrar transporte público aceptaron la cola.Del conductor de la camioneta Hilux, se pudo conocer que es de ascendencia árabe, comerciante y venía del municipio Machiques, luego del accidente huyó malherido, se desconoce su paradero.Bomberos, acudieron al lugar para ayudar con la atención de los heridos que fueron trasladados en vehículos particulares hacia los centros de salud.DC | NADCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi