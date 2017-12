/ Pedro Mena, gerente deportivo de Caribes de Anzoátegui hizo oficial este viernes su renuncia a través de la red Social Facebook en el cargo que desempeñaba desde hace cinco años.Cabe resaltar que el pasado miércoles el gerente general de la novena aborigen, Samuel Moscatel, había informado al periodista Victor Gómez que el dirigente había puesto su cargo a la orden.Mena, agradeció la oportunidad que le brindó Moscatel de integrar el tren gerencial aborigen."Mi ciclo con Caribes ha terminado", dijo Mena en el comunicado. "Tengo que agradecer a Samuel Moscatel porque hace cinco años atrás me dio la oportunidad de mostrar mi potencial en lo que más me apasiona en la vida: el béisbol ".En el comunicado dejó claro que su salida de la novena no fue por diferencias personales con algún miembro del club."Esto es un trabajo, un negocio", siguió. "Hoy fui de Caribes mañana seré de otro equipo".Señaló que no está retirado del béisbol . “Yo vivo, respiro y sueño cada día con este mundo", sentenció.Mena, además, obtuvo el anillo de campeón con el club en la temporada 2014-2015.DC/GCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi