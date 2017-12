/ La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, informó este sábado que el encargado de negocios de Canadá, Craib Kowalik, y el embajador de Brasil, Ruy Pereira, fueron declarados personas non gratas.En rueda de prensa Rodríguez indicó este sábado 23 de diciembre que "hemos decidido declarar persona no grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela a pesar de que la Cancillería venezolana, durante años, ha hecho llamados de atención"."Hemos decidido declarar persona no grata al embajador de Brasil hasta que se restituya el hilo constitucional que el Gobierno de facto vulneró en ese hermano país". Agregó que persistentemente ambos ciudadanos realizan declaraciones para pretender dar órdenes a Venezuela Como se recordará, Pereira regresó al Venezuela en mayo pasado luego de que Caracas rompiera relaciones con Brail en agosto de 2016 tras la destitución de la presidenta Dilma Roussseff por parte de el congreso de ese país.#EnDirecto ðŸ"´ | Pdta. ANC @DrodriguezVen : Hemos decidido declarar como persona no grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente y grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela pic.twitter.com/49gSWz6xN0— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 23, 2017#EnDirecto ðŸ"´ | Pdta. ANC @DrodriguezVen indicó que de igual manera se declaró como persona no grata al embajador de Brasil pic.twitter.com/uDt1OGaREQ— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 23, 2017DC | Caraota DigitalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi