A través de las redes sociales se conoció que las animadoras venezolanas Jalymar Salomón y Wanda D'Isidoro, protagonistas del Club de Los Tigritos, se reencontraron esta semana en un reconocido estudio de grabación ubicado Florida , Estados Unidos.Las recordadas tigritas no dudaron en recordar las anécdotas vividas en uno de los programas más importantes de la televisión venezolana y decidieron tomarse una foto juntas para compartirla en sus redes sociales Gozando el momento 🐯😂 …. #Repost @salomonjaly (@get_repost) ãƒ"ãƒ"ãƒ" Desde @noxostudios preparándoles un regalito de #navidad @wandadisidoro #tigritasforeverA post shared by Wanda D'Isidoro (@wandadisidoro) on Dec 20, 2017 at 7:44am PST