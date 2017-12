/ Este jueves la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Dennis Fernández, expresó que la oposición no descarta realizar el proceso de revalidación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque matizó que será decisión de cada tolda política.Fernández aseguró que no descartan revalidarse pero acotó que es una decisión de cada partido que se tomará en base a los análisis que hagan."Si tenemos que revalidarnos lo vamos hacer, lo que tengamos que hacer es una decisión que tendrá que tomar AD, Voluntad Popular y Primero Justicia, todos los que no participaron en el proceso municipal. Tendrá que pasar por un profundo análisis de los factores políticos para tomar la decisión".DC/800NCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi