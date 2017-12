EEUU pide elecciones libres y justas en Venezuela para 2018El Gobierno de Estados Unidos condenó hoy los "continuos ataques" de la "ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela contra la democracia en ese país.EFE"El 20 de diciembre, (la Constituyente) aprobó un decreto que de forma efectiva prohíbe a ciertos partidos políticos de la oposición participar en la elección presidencial de 2018", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado."El pueblo venezolano merece algo mejor", subrayó Nauert, al pedir "respeto para la Constitución y la voluntad del pueblo venezolano a través de la Asamblea Nacional elegida democráticamente".Según la portavoz, " Venezuela debe tener unas elecciones libres y justas en 2018".El comunicado se emitió después de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara este miércoles un decreto que establece que los partidos que quieran concurrir a próximas elecciones deben haber participado en los comicios anteriores.El decreto obliga también a los partidos que no lo hicieron a renovarse ante el Poder Electoral si no quieren ser inhabilitados.La medida pone en riesgo la estabilidad de los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia -que no participaron en las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre y que podrían quedar fuera en los comicios presidenciales de 2018-.La Constituyente -un suprapoder instaurado en agosto al que no reconoce buena parte de la comunidad internacional- cumplió así una petición del presidente venezolano, Nicolás Maduro , y otros dirigentes oficialistas para que se revisara la participación en las presidenciales de los citados partidos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi