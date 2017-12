© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

CADETES . Son más de 130 de las academias militares de la Armada y la Guardia Nacional, además de dos extranjeros. A finales de febrero realizaban una prueba en una cancha de obstáculos, frente a la Academia Militar en Fuerte Tiuna.Aplicaron una prueba con bombas de humo. No es extraña. Pero debió haberse hecho supervisada minuciosamente y con equipos de emergencia, ante cualquier contingencia.Se habría cometido varios errores. Al sitio de la prueba debieron ingresar grupo de 15 jóvenes. A los responsables de la cancha se les ocurrió meter 30 en la fosa de prueba. La cantidad de humo se excedió. Y no habría equipos de emergencia apropiados. Cuando 109 chicos empezaron a presentar síntomas alarmantes, a desmayarse, etc, fueron trasladados al hospitalito del Tiuna.Los más delicados al Hospital Militar y unos ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos. Un mes después, el lunes de esta semana, falleció Ángel David Sánchez Durán (Armada), uno de los jóvenes cadetes, era de Caracas y tenía 24 años de edad.Un general de brigada de apellido Hernández, a quien le corresponde ascenso en julio a divisionario, habría dicho, luego del incidente, palabras más palabras menos ?¿es que ahora a los cadetes no se les puede echar ni gas??.La Inspectoría General abrió una averiguación que está a cargo del GB Cruz Ortega. El ministro Padrino López se ha hecho presente varias veces al hospital para conocer el estado de salud de los cadetes heridos.Ha pasado un mes y ni el Ministerio de la Defensa ni la Academia Militar, se han pronunciado públicamente; ha caído un manto de silencio, ante el vergonzoso episodio.EMPRESA .Es Rafik Nasser y Sucesores . Está ubicada en Villa Bruzual , estado Portuguesa. Desde hace 30 años se dedica a fomentar la siembra en el campo y la exportación de diversos rubros. Desde hace dos años un grupo de funcionarios acosan y persiguen a sus dueños. Empezaron despojándolo ilegalmente de 114 toneladas de soya de exportación en Ureña; fue una componenda entre funcionarios del Insai y una empresa de maletín (la denuncia está en la Fiscalía 21 del Táchira).Quien autorizó al Seniat y al Insai a despojarlos de la soya fue el entonces Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.En febrero de este año Sunagro (Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria) les retuvo 9 mil toneladas métricas de melaza (33 gandolas), en la zona primaria de Puerto Cabello, que estaba siendo descargada con miras de exportación.Sunagro y militares alegaron que por decreto especial solo la Vicepresidencia aprueba licencia s especiales de exportación.Desconocen que el presidente Nicolás Maduro anunció, en cadena nacional, que en el 2016 no se requerirían licencia s especiales de exportación.No levantaron acta de retención, por lo que oficialmente no se sabe quién ni por qué retuvo la mercancía.Procedieron a vender la melaza y no se sabe dónde está el dinero. Durante dos días un grupo de funcionarios se presentaron a las oficinas de la empresa en Turén-Portuguesa, dirigido por el Tcnel, Gerson Colmenares, en ?inspección de rutina?.Pidieron toda clase de documentos. Luego de encontrar todo en regla, dijeron que hay inconsistencia en la guía Sunagro (guía que sólo modifica Sunagro ).Cuando Rafik Nasser Souleiman se presentó al Comando 25 de la GNB en Puerto Cabello, para averiguar dónde estaban sus 33 gandolas, encontró al Tcnel Colmenares haciendo el acta de retención.Ya estaban vendiendo el producto a espaldas de su dueño, como si fuera de primera necesidad. El dueño de la empresa denunció el caso ante el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien no ha dicho ni pío.Sunagro ni la superintendente Yambradi Alice Piñango responden las comunicaciones de la empresa. Sunagro en una acción insólita ordenó una inspección a la empresa, les bloqueó el código que les permite operar y los amenazan con que les impedirán seguir trabajando.Funcionarios y militares, con esas acciones, están sentenciando a que la empresa quiebre.AMAZONAS .Ocurre en Puerto Ayacucho. Los comercios esperan que los bancos les suministren los puntos de venta. Aun cuando cumplen con todos los requisitos exigidos por el banco, no hay manera de conseguirlo si no se paga entre Bs.50 a 100 mil a los técnicos encargados de instalarlos. Es una red de corrupción para tener acceso al punto de venta.UNIVERSIDAD . Es la Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco de Barquisimeto. Fue creada por la misión Alma Mater por el presidente Hugo Chávez en potenciar la territorialización en su espacio geográfico.Habría intención de favorecer a profesores amigos de las autoridades en el Concurso de Oposición. Uno de los casos es el de un profesor que sacó 20/20 sin haber culminado su maestría. Hay quejas sobre los alimentos del comedor. También habría ingreso exagerada cantidad de personal administrativo, obrero y docente.POETISA. Es Sor Juana Inés de la Cruz. La musa mexicana que a los 17 años se vio recluida en las frías paredes de un convento. Fue ella, quien un día escribió: ?Dime, vencedor rapaz,/ vencido de mi confianza,/ qué ha sacado tu arrogancia/ de alterar mi firme paz;/ que aunque de vencer capaz/ es la punta de tu arpón/ el más duro corazón,/ ¿qué importa el tiro violento/ si a pesar del vencimiento/ queda viva la razón?/ ? / En dos partes dividida/ tengo el alma en confusión;/ una, esclava a la pasión;/ otra, a la razón medida?.HÉROE .¿A alguien le queda duda de que los dos jóvenes policías, Nicolle Melissa Pérez Soler (21 años) y Otto Márquez Molina sean unos héroes? La sorpresa no es porque sea la primera vez que en Venezuela caen funcionarios policiales en acción.Sí lo es la manera tan violenta en que el conductor de la buseta embistió contra los dos indefensos policías.Hay varios hechos que resaltar. El IUT (Instituto Universitario del Táchira), ubicando frente a la 21 Brigada del Ejército en San Cristóbal, es un centro tomado por grupos identificados con la revolución bolivariana.Su director es un ex funcionario de confianza del gobierno regional del Táchira, pues fue director de turismo.La protesta fue por el aumento del pasaje decretado por la alcaldesa opositora Patricia de Ceballos. No es la primera vez que secuestran unidades en el IUT (esta vez 17), pero el año pasado desde el gobierno regional dijeron que ?fueron retenidas?.Las protestas del IUT responden a órdenes políticas. En ese recinto se encuentran drogas, explosivos y armas, manejadas por pranes. La joven policía asesinada apenas estuvo 8 meses de estudios policiales y tenía tres meses de haber salido.No tenía ninguno de los asesinados el entrenamiento ni la destreza suficiente para enfrentar una manifestación violenta.Fue tal la indignación causada que el oficial de la Policía José Gregorio Castillo, acompañado de un grupo de poliTáchira, dijo que la femenina estaba en período de prueba y ni seguro médico tenía.Aseguró que no llevaba ni 20 días de servicio y no tenía el curso de orden público. Castillo tampoco entiende por qué la manifestación no fue enfrentada por la GNB o más presencia de la Policía Nacional.Los policías apenas ganan sueldo mínimo, trabajan largas jornadas, los acuartelan a cada rato, por el pésimo seguro médico no hay clínicas que los atiendan, la tarjeta de alimentación no la reciben en ninguna parte y deben costear los repuestos y la gasolina de las patrullas.A los policías denunciantes los suspendieron y les abrieron averiguación. Por ahora están detenidos José Gregorio Sulbarán Muñoz (quien habría conducido la unidad) y Jorge Luis Domínguez Ortega.Última Hora:Estudian una orden de aprehensión contra una diputada tachirense.En las minas de Bolívar luego de la masacre de los mineros, los militares se fueron y las bandas criminales volvieron a ocuparse del negocio.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

Facebook: Nefrólogo Francisco Velasquez Petropiar||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi