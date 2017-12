© Francisco Velasquez

MIJP. Es el del Interior, Justicia y Paz, general Miguel Rodríguez Torres. Debo confesar que lo conocí y le tome estima desde hace años. Es trabajador. Y aunque no lo crean es un hombre conciliador y considerado. Ha hecho esfuerzos por demostrar su eficiencia en ese mundo policial y de inteligencia, tan lleno de intrigas.Las protestas estudiantiles sacaron lo peor de él como ser humano. Está convencido que trata con terroristas. Su desempeño, desde que fue director por primera vez de la entonces Disip , ha sufrido conspiraciones, traiciones y ataques incluso desde el interior del gobierno y del chavismo.Uno lo ve con su cara de niño bueno declarar, con pasmosa tranquilidad, que jovencitos, acabados de salir de la adolescencia, son los culpables de lo que le pasa al país.Y con esos ojos que entorna, casi buscando comprensión, este hombre es capaz de llamar terroristas a esos jóvenes que persiguen una quimera.Mi estimado ministro, y lo digo sin un ápice de ironía, usted está sentenciando como delincuentes a unos muchachos que apenas empiezan la vida.¿Que hay en el país unos cuantos extremistas que quieren tumbar el gobierno? Ah, no me cabe la menor duda, pero no los busque entre esos jóvenes estudiantes.Usted fue a la academia muy joven, y le formaron con el espíritu y la mente del militar, por eso no sabe lo que es pensar en absoluta libertad, en dejarse envolver por la natural rebeldía de quien se quiere comer el mundo.Hace unos días, ministro, yo fui por los campamentos de los jóvenes en la avenida Francisco de Miranda .Caminé entre ellos como una turista, pero con la mirada de la reportera que siempre he sido. ¿Que entre ellos haya consumidores de droga? No lo dudo, ministro. Igual que en las universidades, en los liceos, incluso en las escuelas. ¿O es que usted cree que en los cuarteles no hay consumidores? Que haya entre esos muchachos algunas relaciones promiscuas, no lo dudo.¿Pero es que alguno de nosotros, mi estimado ministro, puede hablar de pureza en cuerpo y alma? Peor aún, nos hemos convertido en una sociedad de hipócritas que tratamos de ocultar bajo la alfombra todo aquello que sobre el sexo no queremos admitir.¿Terroristas? Eso es lo que más terrible de lo que usted ha dicho y de lo que repiten algunos gobernadores inmorales.Cuando era chica yo también lancé piedras, yo también tranque calles, yo también corrí con un guardia a mis espaldas, yo también recibí un peinillazo y tragué lacrimógenas, yo también protesté ante la injusticia y por la impotencia de gobiernos de turno que sólo defienden el poder que ocupan.A los adecos y copeyanos de entonces no se les ocurrió levantarnos expedientes ni mandarnos para las peores cárceles del país.Este gobierno, que habla de revolución, de justicia y de humanidad, ha mandado para las penales a jóvenes golpeados y vejados.¿Y usted, ministro, señala con de delincuentes a los chicos que hoy protestan contra el gobierno? Su señalamiento es coreado por el ministerio Público, por los tribunales, por los militares, por los policías.Permítame decirle, con el debido respeto, que en la frontera sí sabemos dónde están los terroristas y dónde están los campamentos.La guerrilla colombiana (ELN, FARC) y la venezolana (FBL, FPLN), los paramilitares ( Los Urabeños, Los Rastrojos ) sí usan armas, también drogas, explosivos, aplican el sicariato, el secuestro y la extorsión.Y ni usted ni la Fuerza Armada les tiran un triquitraqui. Esos sí son violentos y le aseguro que si usted le llega a uno de esos campamentos, como le llegó a los estudiantes desnudos y dormidos en Altamira, la respuesta sería otra y el desenlace también.Por favor, señor ministro, no siga asesinando el futuro de esos jóvenes cuyo único delito es responder a la natural rebeldía de su edad.VETELCA.Es la empresa del Estado encargada de teléfonos. Acaban de descubrir el negocio que tienen montados en las tiendas. En San Cristóbal, el gerente de Movilnet , se sienta en la Plaza Los Mangos , que está frente a la tienda.Allí vende por el doble y triple del precio los teléfonos. ?Sólo le vende a mujer es y hay que pagar en efectivo?. El descarado saca los teléfonos a nombres de familiares, por lo que el cliente tiene que esperar a que les haga los traspasos.Hay un galpón junto a la tienda llena de teléfonos y motos . Si usted entra a la tienda no encuentra un solo teléfono para la venta.TECNOLÓGICO. Es el Instituto Tecnológico Sucre de Punto Fijo. Es una empresa de sacar dinero a los estudiantes. Violando la resolución del Ministerio montan los actos de grado y los obligan a pagar cifras millonarias.?Este año estará entre Bs. 9 y 10 mil, por alumno?, les dicen. El que no puede pagar ?tendrá que esperar más de un año para retirar el título?.A un estudiante que está en discusión de tesis le salieron con el cuento que debe pagar Bs. 1.300 y presentar un trabajo especial para subirle la nota de 11 puntos a 12, dizque porque no tiene el mínimo de promedio académico, ?según un artículo de un reglamento del Ministerio de Educación?, que nadie sabe dónde está.El Ministerio debe recordarle al Tecnológico Sucre que no le pueden negar el derecho a graduarse a un estudiante porque no tenga dinero.CONSEJOS.Son los comunales en El Cutufí del estado Apure. No quieren que se hagan la sobras del Sarare para El Nula. Es decir, los ríos Sarare y Arauca forman una isla y sus consejos comunales hacen mayoría. Por eso imponen que las obras se hagan ahí y no en El Nula . Ellos responden a gente del poder político en Caracas. OTRO . Es el consejo comunal Ezequiel Zamora , del hato Los Blancos I en la vía Guasdualito-Guacas de Rivera .La comunidad reunió dinero y le pusieron la luz. Ahora el consejo comunal está haciendo un proyecto para solicitar el dinero de esa obra que ya está hecha.Última Hora? Cómo estarán dando tientas en el Táchira con la seguridad, que Vielma Mora anunció el regreso del G/B Jesús Alberto Milano como Jefe de la Zodi-Andes.? Siguen los cierres de programas de radio, como Plomo Parejo , y el acoso a los medios escritos.El silencio es la peor opción para la democracia.? A uno de los escoltas de la secretaria de Gobierno del Táchira le robaron una camioneta.? Los medanos de Coro cubren casi toda la vía.Nunca antes se vio tanto descuido en los trabajos de limpieza.BANFAN. Es el Banco de la Fuerza Armada. No tiene aún la plataforma necesaria para cubrir las demandas de los miembros activos, pensionados y empleados civiles de la FANB.El Ministerio de la Defensa depositó ahí los sueldos, bonos vacacionales y las nóminas de algunos miembros.Le creó un problema al personal militar, sobre todo en las sucursales del interior del país, porque no hay libretas, ni chequeras, ni tarjetas de débito.El banco ha avanzado pero es prematuro recargarle tal demanda.AMADO . Es Nervo, el poeta mexicano, que murió en 1919, el que un día escribió: ?Bien sé que para verte,/ he menester la alquimia de la muerte/ que me transmute en alma, y delirante/ del amor y de ansiedad, a cada instante/ que llega, lo requiero/ diciéndole: ?Ah, su fueses tú el postrero!?/ Es tan desmesurado, tan divino/ y tan hondo el futuro que adivino/ a través de las rutas estelares./ y de uno en otro de los avatares,/ siempre contigo, noble compañera,/ que por poder morir, ¡ay, qué no diera!?.

