Villa Vanguardia está entre las opciones para relocalizar a las familias afectadas por el aluvión Sernageomin concluyó que el emplazamiento de Santa Lucía no es seguro y el Gobierno anunció apoyo económico a familias mientras se ubica sitio definitivo. SOLEDAD NEIRA Nueve cabañas fiscales, construidas casi al mismo tiempo que las 14 casas de la Villa Santa Lucía, componen el trazado fundacional de Villa Vanguardia, 32 km al sur de la localidad arrasada por un aluvión hace justo una semana.Una remoción en masa desde la naciente del río Burritos ya cobró 15 vidas, ya que ayer se recuperó el cuerpo de una menor de 10 años identificada como Y.D.N.O, hija de una de las primeras víctimas de la tragedia. Otras ocho personas permanecen como desaparecidas.Anoche, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseveró que un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó que el emplazamiento de Villa Santa Lucía no es seguro para la vida de las personas, por lo que se encargó la búsqueda de opciones de relocalización.Entre ellas, ya se revisaba la zona de Villa Vanguardia, en donde el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile realizó estudios y registros con un dron, para que luego los geólogos analicen las condiciones del terreno.El caserío data de la década de 1980, cuando fueron construidas las cabañas, afirma Mario Cadagán, hijo y nieto de colonos."Acá no había nada y nunca se usaron, salvo una que la tuvo arrendada Transmarchilay (empresa naviera) por varios años, pero como acá no había turismo, todos los intentos fracasaron", dice.En los 90, un alcalde, "parece que fue José Frittis (ya fallecido), se las dio a los agricultores que llegaban a la zona", agrega Cadagán.Ahora es una de las opciones de relocalización, pero habrá que esperar las conclusiones de los informes científicos que avalen que la zona es segura, coinciden autoridades.Además, Aleuy anunció que se apoyará a las familias con bonos de asistencia, para que puedan solventar los gastos de estar en casas de familiares o en otros sitios.Asimismo, se entregará un aporte financiero, de entre $250 mil y $1 millón, dependiendo del grado de afectación material.Clara Lazcano, alcaldesa de Chaitén, sostuvo que en la Villa Santa Lucía vivían unas 88 familias.22 ha fue la extensión en que el servicio aerofotogramétrico de la FACh levantó datos topográficos para evitar futuros desastres.150 mil a un millón de pesos recibirán de aporte unas 88 familias de Santa Lucía, que están siendo catastradas.

