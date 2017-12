© Francisco Velasquez

Nacieron un 23 de diciembreAkihito /a’kiçito/ (?? ?) (Tokio, Japón, 23 de diciembre de 1933) es el 125.º y actual emperador de Japón.Quinto hijo y mayor de los varones de Sh?wa Tenn? (Hirohito) y de la Emperatriz K?jun (Nagako). Es separado de sus padres a los tres años, y recibe el título de príncipe Tsugu (?? Tsugu no miya). Fue educado por preceptores privados y entre los años 1940 a 1952 estudio en la Escuela Superior Gakushuin de Tokio.Durante el bombardeo de Tokio en marzo de 1945, fue evacuado de la ciudad junto a su hermano pequeño, el príncipe Masahito (que desde esa época lleva el título de príncipe Hitachi).Bajo la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, Elizabeth Gray Viningel le da clases de inglés.Durante un breve período estudia en el departamento de Ciencias Políticas de la Escuela Superior Gakushuin.Es investido como príncipe heredero (????? Rit’taishi no Rei) en el Palacio Imperial el 10 de noviembre de 1952.En junio de 1953, el príncipe Akihito representa a Japón en la coronación de Isabel II, soberana del Reino Unido.Juan Ramón Jiménez Mantecón (Moguer, Huelva, 23 de diciembre de 1881 ? San Juan, Puerto Rico, 29 de mayo de 1958) fue un poeta español, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1956, por el conjunto de su obra, designándose como trabajo destacado de la misma, la narración lírica Platero y yo.Horacio Germán Tirigall, conocido popularmente como Horangel (San Isidro, 23 de diciembre de 1927),es un astrólogo argentino.Publica una astroguía de forma ininterrumpida desde 1963 y escribe obras de autoayuda.Carla Gilberta Bruni-Tedeschi, más conocida como Carla Bruni (Turín, 23 de diciembre de 1967), es una ex modelo, cantautora y actriz italiana nacionalizadafrancesa.Es la tercera esposa del expresidente francésNicolas Sarkozy, llamada Carla Bruni-Sarkozy.Joseph Smith, Jr.(Sharon, Vermont; 23 de diciembre de 1805 ? Carthage, Illinois; 27 de junio de 1844) fue el fundador de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.Figura muy controvertida, suscita todavía opiniones muy enfrentadas entre sus seguidores y sus detractores.Es considerado por las distintas Iglesias del movimiento mormón como un profeta escogido por Dios para restaurar la Iglesia Primitiva de Jesucristo.En el año 1827[Aclaración requerida] declaró, en lo que los mormones llamarían su Primera Visión, que un ángel le había mostrado un registro antiguo, escrito en planchas de oro, que describía la visita de Jesús a los antecesores de los indígenas de las Américas, y que le había encomendado la tarea de organizar nuevamente la iglesia cristiana.En 1830, Joseph Smith publicó El Libro de Mormón, el cual, según él, era una traducción al inglés de dicho registro; ese mismo año fundó la congregación religiosa originalmente denominada Iglesia de Cristo.Miguel Ramón Demetrio Faílde y Pérez, fue un músico cubano creador del danzón, baile nacional de Cuba.Nació el 23 de diciembre de 1852 en la ciudad de Matanzas, Cuba.Sus padres fueron Cándido Faílde quien era procedente de Galicia y Justa Pérez, mulata matancera.Fue el creador, para gloria de la música cubana, del danzón, baile nacional de Cuba y derivado de la contradanza.La primera pieza de este género llevó por nombre "Las alturas de Simpson", el cual fue estrenado por Miguel el 1.º de enero de 1879 en el Liceo Matancero, obteniendo gran aceptación y éxitos en muy poco tiempo.Entre su repertorio de composiciones, que no eran solo danzones encontramos: "Las alturas de Simpson", "La diosa japonesa", "Cuba libre", "Yo me voy para el otro mundo", "Los mascavidrios", "El mondonguito", "Antón Pirulero", "La serenata de Schubert", "Figurín, se acabó el merengue", la "Jota aragonesa", "Piña", "Mamey y zapote", entre muchos otros.Su sobrino, Osvaldo Castillo Faílde colectó al menos 144 danzones compuestos por él.WikipediaNo olvides compartir en >>.

