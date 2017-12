© Francisco Velásquez

Las molestiuas en la muñeca no le permitirán a Kei Nishikori jugar en Brisbane. Foto: AgenciasEl japonés Kei Nishikori y la estadounidense Sloane Stephens, ganadora del último US Open, no disputarán el torneo de Brisbane (31 de diciembre al 7 de enero), anunciaron este sábado los organizadores.El japonés Kei Nishikori está lesionadoEl tenista japonés , de 27 años, con una lesión en la muñeca, no compite desde hace cuatro meses, y ocupa el puesto 22 de la clasificación mundial."Estoy muy decepcionado por perderme Brisbane este año. Durante años fue mi primer torneo de la temporada y allí siempre me sentí a gusto", declaró Nishikori en la cuenta de Twitter del torneo, del que es vigente subcampeón.Sloane Stephens, de 24 años y número 13 del mundo, no disputará el torneo en Queensland por una lesión en la rodilla.El de Brisbane es el primer torneo de la temporada 2018, pocos días antes del inicio del Abierto de Australia (15-28 enero).El año pasado Kei Nishikori se quedó con el subtítulo en Brisbane.AFPNo olvides compartir en >>.

© Francisco Velásquez

Tags: Twitter, Redes Sociales

