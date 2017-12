/ Compartir Tweet WhatsApp Durante estas fiestas tradicionales, hay varios horarios de servicios de cambian o ven acotado el horario de atención. También, el vértigo de estos días finales del año ocasiona distracciones, que pueden generar incendios o quemaduras con fuegos de artificio, a lo que se suman los intensos calores y la proliferación de mosquitos.En este contexto, cabe destacar que el gobierno presentó recomendaciones sanitarias para que la población tenga en cuenta durante las fiestas tradicionales y el verano. Son medidas sobre el uso de pirotecnia, la prevención de ahogamientos, el cuidado de la radiación UV y el combate del Aedes Aegypti.El director nacional de Bomberos, Leonardo Palomeque, pidió tener cuidado con el uso de fuegos artificiales. Hay que leer las instrucciones de uso y deben manipularlos los adultos, dijo.Por su parte, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Alicia Fernández, pidió tener cuidado con la exposición a los rayos del sol, especialmente en el caso de los niños. Recomendó el uso de protector solar, una buena hidratación y una correcta dieta.En tanto, el director de Deportes de la Intendencia de Montevideo, Daniel Leite, hizo recomendaciones para evitar ahogamientos. La principal es bañarse en zonas en las que haya guardavidas.Finalmente, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, pidió continuar con el combate al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y de otras enfermedades. Aconsejó el uso de repelentes y otras medidas de seguridad.Más serviciosTodos los shoppings abren el domingo 24 hasta las 18 y permanecen cerrados el lunes 25. RadioTaxi Patronal no brindará servicios desde las 22 del 24 hasta las 2 del 25. Luego tendrá algunos coches en la calle.Las oficinas públicas permanecerán cerradas y la Intendencia de Montevideo informó que cerrará el Parque Lecocq, pero se forzarán los turnos para el trabajo de limpieza el día sábado 23, lo que permitirá que la ciudad se mantenga en mejores condiciones los días posteriores. El trabajo será realizado por aquellos funcionarios que voluntariamente se inscribieron para estas jornadas. El domingo 24 se trabajará hasta las 14 y las tareas de limpieza se retomarán el 25 de diciembre a las 22.Antel con atención diferenciadaLa empresa pública de telecomunicaciones Antel informó que, como es habitual en este mes del año, dispuso la siguiente atención comercial.Todos los locales el 23, 29 de diciembre y 5 de enero: horario normal, mientras que 24, 25, 30 y 31 de diciembre, 1° y 6 de enero estarán cerradosEn los locales de temporada; 23, 29, 30 de diciembre, 5 y 6 de enero: horario normal.En Aeropuerto de Carrasco; 23, 29, 30 de diciembre y 5 de enero tendrá horario normal, y el 24, 31 de diciembre y 6 de enero, de 10 a 17 horas. 25 de diciembre y 1° de enero, cerrado.MAM y Shoppings de todo el país, realizarán horario dispuesto por las administradoras de los mismos; excepto Tres Cruces, que cumplirá; 24 de diciembre, de 8 a 18 horas; y 31 de diciembre, de 8 a 15 horas.Los ómnibus en MontevideoLa Intendencia de Montevideo (IM) anunció los cambios de horario de los ómnibus que regirán para estas fiestas.Las últimas salidas para los días 24 y 31 de diciembre están previstas para las 19:29 horas, aunque la movilidad empezará a mermar a partir de las 18:29 aproximadamente.El martes 26 de diciembre, por su parte, comienzan los horarios de verano y el 1º de enero no habrá servicio de transporte por el Día de los Trabajadores del Transporte, que se conmemora ese día.Las frecuencias se retoman con las primeras salidas nocturnas el martes 26, cuando comience a regir el horario de verano.En tanto, el lunes 1º de enero no habrá servicio, por celebrarse el Día de los Trabajadores del Transporte.El servicio se retomará el 2 de enero, con las primeras frecuencias nocturnas.El transporte interdepartamental con actividad restringidaEn el transporte interdepartamental, a lo largo del domingo 24 la actividad decrece. Hacia el este, el último coche sale a las 19 y por ruta 5 a las 22:00. Se recomienda consultar a cada empresa porque según la demanda podría suspenderse o agregarse algún servicio. El 25 la actividad será muy restringida. La mayoría de los servicios se dirigen a puntos turísticos o al exterior, especialmente a Buenos Aires. La actividad se normalizará a en la madrugada del martes 26.Tres CrucesDesde este viernes comienza a intensificarse el movimiento de personas en la Terminal Tres Cruces, en las horas previas a la Navidad, donde las empresas incorporan más cantidad de salidas.Hasta el domingo partirán unos 4000 servicios hacia distintos puntos del país.El jefe de la torre de control de la terminal, Osvaldo Torres, dijo a Radio Monte Carlo que entre arribos y salidas pasarán unos 160.000 pasajeros.El jerarca explicó que además de las fiestas tradicionales está el comienzo de la temporada de verano, lo que también significa un aumento en la cantidad de frecuencias.Asimismo, agregó que “hay una lenta disminución en el uso por parte de los viajeros del transporte colectivo de pasajeros por carretera”.Sin lluvias y temperaturas primaveralesEl Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un pronóstico especial para 24 y 25 de diciembre, en el cual se destaca que no habrá precipitaciones en ninguna de las dos jornadas. Además, para el 24 la temperatura mínima oscilará entre 18/20° para el norte y 15° para el sur. En tanto para el 25, los termómetros llegarán hasta los 26/28° de máxima para todo el país.En tanto, este sábado 23 de diciembre estará libre de lluvias, y con buenas temperaturas –entre 18º y 28º-, mientras que los vientos serán del sector Este con intensidades de 10 y 30 Km/h.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi