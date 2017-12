Venezuela declara persona no grata al encargado de negocios de Canadá y al embajador de Brasil

/ La Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez , anunció este sábado que Venezuela declaró persona no grata al encargado de negocios de Canadá, Craib Kowalik, y al embajador de Brasil por sus reiterados ataques contra el país."Hemos decidido declarar persona no grata al encargado de negocios de Canadá por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela a pesar de que la Cancillería venezolana, durante años, ha hecho llamados de atención", expresó en rueda de prensa.Rodríguez dijo que persistentemente ambos ciudadanos realizan declaraciones para pretender dar órdenes a Venezuela . "Hemos decidido declarar persona no grata al embajador de Brasil hasta que se restituya el hilo constitucional que el Gobierno de facto vulneró en ese hermano país"